Ruim 30 procent inwoners is tevreden over zichtbaarheid politie in hun buurt

In 2025 was 31 procent van de inwoners van Nederland (zeer) tevreden over de zichtbaarheid van de politie in hun buurt, 21 procent was (zeer) ontevreden hierover. '35 procent was tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt, 8 procent ontevreden', zo meldt het CBS op basis van de Veiligheidsmonitor 2025, een tweejaarlijkse enquête onder mensen van 15 jaar of ouder. De percentages tevreden inwoners liggen iets lager dan in 2021. In stedelijke buurten zeggen meer bewoners de politie vaak te zien en tevreden te zijn over de zichtbaarheid, dan in minder stedelijke buurten.

Vaker zien, meer tevreden

Mensen die de politie vaker zien in hun buurt zijn meer te spreken over de zichtbaarheid van de politie. 9 procent ziet de politie vaak. Daarvan zegt 79 procent tevreden te zijn. Van de mensen die de politie soms in de buurt zien (35 procent), is 46 procent tevreden.

Van de mensen die de politie zelden in de buurt zien (42 procent), is 30 procent (zeer) ontevreden over de zichtbaarheid. Van de mensen die de politie nooit in hun buurt zien (14 procent), is 39 procent (zeer) ontevreden.

Een derde tevreden over functioneren politie

Van de 15-plussers is 35 procent (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in hun buurt, 8 procent is (zeer) ontevreden en 29 procent is niet tevreden en niet ontevreden. 28 procent zegt dit niet te kunnen beoordelen. 32 procent is het (helemaal) eens met de stelling dat de politie de burgers in de eigen buurt bescherming biedt.

Verder onderschrijft 28 procent de uitspraak dat de politie in de buurt je serieus neemt. Volgens 36 procent heeft de politie weinig contact met de bewoners uit de buurt.

Politie meer zichtbaar in stedelijke buurten, tevredenheid groter

In meer stedelijke buurten zeggen in verhouding meer inwoners dat de politie er vaak zichtbaar is, dan in minder verstedelijkte buurten. In de zeer sterk stedelijke buurten vindt 18 procent de politie vaak zichtbaar. In de niet-stedelijke buurten is dat 3 procent. Het aantal adressen bepaalt de stedelijkheid van een buurt. Hoe meer adressen, hoe hoger de stedelijkheid.

Ook de tevredenheid over de zichtbaarheid is groter in meer verstedelijkte buurten, maar de verschillen zijn kleiner dan bij de zichtbaarheid zelf. Het percentage dat (zeer) tevreden is over de zichtbaarheid van de politie in de buurt, loopt uiteen van 36 procent in zeer sterk stedelijke buurten tot 29 procent in minder of niet-stedelijke buurten.

Tussen mensen in stedelijke en niet-stedelijke buurten is weinig verschil in de ontevredenheid over de zichtbaarheid van de politie. In zowel zeer sterk stedelijke als in niet-stedelijke buurten is 20 procent daar (zeer) ontevreden over.