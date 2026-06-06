Italië en Nederland werken nog nauwer samen voor grip op migratie

Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie en de Italiaanse minister Matteo Piantedosi hebben afgesproken om de samenwerking tussen Italië en Nederland ten aanzien van migratie te intensiveren. Dit meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Samenwerken in het realiseren van terugkeer

Naast het implementeren van het Asiel- en Migratiepact willen Italië en Nederland meer samenwerken in het realiseren van terugkeer en het tegengaan van mensensmokkel in landen als Algerije, Tunesië en Libië. Beide ministers hebben daartoe een intentieverklaring ondertekend.

Asiel- en Migratiepact

Met de invoering van het Asiel- en Migratiepact inclusief de deze week afgeronde terugkeerverordening start ook een hernieuwde samenwerking met Italië. Voor zowel Nederland als Italië zijn terugkeer en het beschermen van de buitengrenzen van belang. Als onderdeel van het migratiepact gaat Nederland met Italië ook weer operationeel samenwerken om asielaanvragen die allereerst in Italië zijn gedaan ook weer in Italië te laten doorlopen. Dat is voor Nederland cruciaal om het pact volledig te laten functioneren. Verder is er afgesproken nauwer samen te werken met landen buiten de EU - met name in Noord-Afrika - om mensensmokkel te bestrijden, de instroom te verminderen en terugkeer te bevorderen. Daarbij is voor beide landen het operationaliseren van innovatieve oplossingen zoals terugkeerhubs een onmisbaar onderdeel. In de intentieverklaring staat daarom dat zij hier nauwer op zullen samenwerken.

'Samenwerking met Italië is cruciaal'

Minister Van den Brink: “Samenwerking met Italië is cruciaal voor Nederland om meer grip op migratie te krijgen. Migratie stopt niet aan de Nederlandse of Europese grens. Italië speelt een sleutelrol, omdat zij een belangrijk deel van de Europese buitengrens beheren en nauwe relaties hebben met landen in Noord-Afrika. Dat de grenzen hier goed bewaakt worden en we samenwerken op het voorkomen dat mensen de levensgevaarlijke oversteek maken is ook in het belang van Nederland. Ik ben blij dat we de samenwerking met Italië met de gemaakte afspraken verder intensiveren.