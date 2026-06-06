Dronken spookrijder A12 krijgt 2 jaar cel en rijverbod van 3 jaar

De rechtbank Gelderland veroordeelt een 54-jarige man uit Didam die onder invloed van alcohol ging spookrijden op de snelweg en vervolgens een verkeersongeval veroorzaakte. 'De man krijgt een deels voorwaardelijke gevangenisstraf en hij mag 3 jaar niet rijden. Daarbij moet de man verplicht meewerken aan hulp en behandeling', zo meldt de rechtbank Gelderland.

'Bleef stug doorrijden'

De man reed op 9 mei 2025 in de verkeerde richting de A12 op. Hij reed bijna negen kilometer lang tegen de rijrichting in. Hij bleef stug doorrijden met een snelheid van ongeveer 100 kilometer per uur. Hij is doorgegaan tot hij tegen een tegemoetkomende auto is gebotst.

Auto gaan tollen

Die auto is gaan tollen en kwam in aanrijding met een andere personenauto. Hierdoor zijn de inzittenden van de twee auto’s gewond geraakt. Een bijzitter raakte zwaar gewond, ze had namelijk een beenbreuk waaraan zij moest worden geopereerd. De man bleek onder invloed van bijna drie keer zo veel alcohol als toegestaan. De man had onderweg nog alcohol gekocht en dronk die meteen leeg, mogelijk zelfs tijdens het rijden.

Roekeloos rijgedrag

De rechtbank kwalificeert het handelen van de man als roekeloos rijgedrag. Hij bracht de overige weggebruikers in gevaar. Uit de schriftelijke verklaringen van de slachtoffers blijkt dat het handelen van de man tot op de dag van vandaag grote impact op hen heeft. Daarbij komt dat de man bijna een jaar later opnieuw is gepakt terwijl hij onder invloed reed. Het lukt hem kennelijk niet om van de drank af te blijven.

Strafbepaling

De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar en de door de reclassering geadviseerde bijzondere voorwaarden. Ook legt de rechtbank een ontzegging van de rijbevoegdheid op van 36 maanden met aftrek van de tijd dat het rijbewijs al is ingehouden. Het is daarnaast ook van belang dat hij behandeld wordt, zodat het risico op herhaling wordt teruggedrongen.