Nog voor ruim 320 miljoen euro aan subsidie beschikbaar voor verduurzaming van je huis in 2026

Minder energieverbruik door isoleren

Minister Elanor Boekholt-O’Sullivan van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO): “Door je huis te isoleren, verbruik je minder energie. Het is de snelste en simpelste manier om je energierekening omlaag te krijgen. Wat ook fijn is: je huis wordt er comfortabeler van en je voorkomt vocht- en schimmelproblemen. Met deze campagne helpen we mensen om deze zomer al aan de slag te gaan met het isoleren van hun vloeren, dak en/of glas."

2,5 miljoen woningen isoleren

Het kabinet heeft als doel om tot en met 2030 2,5 miljoen woningen te isoleren. De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) ondersteunt woningbezitters daarom via verschillende regelingen bij het verduurzamen van hun woning, bijvoorbeeld met subsidie voor woningverduurzaming en gunstige financiering via Nationaal Warmtefonds. Uit onderzoek van het ministerie en kenniscentrum Milieu Centraal blijkt echter dat veel woningbezitters niet precies weten dat deze financiële ondersteuning beschikbaar is, hoe het precies werkt en voor wie wat beschikbaar is. Daar moet verandering in komen.

Verbeterjehuis.nl

Met de campagne ‘Is jouw huis klaar voor de toekomst?’ wil minister Elanor Boekholt-O’Sullivan de drempel naar het verduurzamen van een woning verlagen. De campagne is vanaf 1 juni online en op de radio te horen. Via verbeterjehuis.nl krijgen woningbezitters inzicht in de beschikbare subsidies en aanvullende financieringsmogelijkheden en praktische informatie over het verbeteren van hun huis.

Over de ISDE-subsidie

De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is een landelijke subsidieregeling van de Nederlandse overheid. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Woningeigenaren kunnen de subsidie onder meer gebruiken voor isolatiemaatregelen zoals dak-, vloer- en glasisolatie en de installatie van een warmtepomp.