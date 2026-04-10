Man uit Borculo krijgt 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd in ‘sextortion’-zaak

De rechtbank Noord-Nederland heeft vrijdag 10 april 2026 een 32-jarige man veroordeeld voor tientallen feiten, gepleegd van 2011 tot en met 2023, die zich ook wel laten omschrijven als ‘sextortion’. Dit meldt de rechtbank vandaag.

Afgifte van seksueel getint beeldmateriaal en geld

'Verdachte heeft de (soms minderjarige) slachtoffers bewogen om seksueel getint beeldmateriaal van zichzelf en/of geldbedragen af te staan aan verdachte. Door misleiding en door te dreigen met het openbaar maken van het beeldmateriaal, is hij hier in sommige gevallen jarenlang mee doorgegaan. Verdachte maakte gebruik van veel verschillende (anonieme) socialmedia-accounts, waarbij hij vaak deed alsof een slachtoffer een ‘scan’ moest voltooien om het verkregen beeldmateriaal te verwijderen. Daarbij moesten steeds verdergaande seksuele handelingen worden verricht voor de webcam, maar de beelden werden niet verwijderd', aldus de rechtbank.

Gedwongen seks met verdachte, met minderjarigen en met dieren

In de eerste jaren heeft verdachte voornamelijk naaktbeelden van (minderjarige) meisjes verkregen. Vanaf 2019 werden de feiten nog ernstiger en zijn ze meer gericht op het verkrijgen van geld en op het bewegen van de slachtoffers tot seks met verdachte of met anderen. Verdachte heeft twee slachtoffers daadwerkelijk gedwongen om seks met hem te hebben. Een ander slachtoffer is jarenlang in de greep van verdachte geweest en heeft zeer vergaande handelingen moeten verrichten, onder andere met haar minderjarige broertjes, met wildvreemde mannen en met dieren.

Kinderporno

Door video’s te maken van ontvangen beelden, heeft verdachte zich bovendien schuldig gemaakt aan vervaardigen en bezit van kinderporno. Verdachte heeft in totaal ruim € 115.000,-- verkregen uit de strafbare feiten en dit bedrag witgewassen.

Oplegging van tbs met dwangverpleging

De rechtbank is van oordeel dat tbs met dwangverpleging noodzakelijk is. De rechtbank verwacht dat een langdurige behandeling nodig is, vooral voor de persoonlijkheidsstoornis en seksuele stoornis van verdachte. De rechtbank verwacht niet dat een lichtere variant, tbs met voorwaarden, kans van slagen heeft.

Gevangenisstraf

'Daarnaast past naar het oordeel van de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 10 jaren. Verdachte heeft ernstig misbruik gemaakt van de jonge en soms kwetsbare slachtoffers, die verdachte in zijn greep had en van wie zij vergaande handelingen moesten uitvoeren die zij zonder de bedreiging en misleiding van verdachte niet zouden hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn verschillende slachtoffers gedwongen om (grote) bedragen aan verdachte te betalen, waardoor zij in financiële problemen zijn gekomen. Verdachte had hier geen boodschap aan. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf ook meegewogen dat verdachte geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor de feiten', aldus de rechtbank die ook in aanmerking heeft genomen dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar was.