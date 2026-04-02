Arnhemmer krijgt cel en tbs voor poging zware mishandeling

De rechtbank veroordeelt een man uit Arnhem voor een poging tot zware mishandeling van een vrouw uit Arnhem. De man krijgt een celstraf van 18 maanden en tbs met dwangverpleging.

Op 5 augustus 2024 belden bezorgde buren de politie omdat zij geschreeuw hoorden in een appartement in Arnhem. Ook hoorde één van de buren dat iemand geslagen werd en het leek alsof de keel van een vrouw werd dichtgeknepen. De man was boos omdat hij dacht dat de vrouw - zijn vriendin - vreemdging. Hij duwde en sloeg haar meerdere keren. Daarna kneep hij de keel van de vrouw twee keer dicht. De vrouw kreeg hierdoor geen lucht. De politieagenten zagen verkleuring en een schaafwond in de nek van de vrouw.

Vrijspraak poging tot doodslag



De rechtbank concludeert dat de man schuldig is aan een poging tot zware mishandeling en een mishandeling. Ze spreekt de man vrij van een poging tot doodslag. De rechtbank legt dit als volgt uit. Door het dichtknijpen van de keel probeerde de man wel om de vrouw zwaar te verwonden, maar de kans dat de vrouw zou komen te overlijden is niet komen vast te staan. Het is namelijk onbekend hoe lang de man en met welke kracht hij de keel van de vrouw dichtkneep.

Celstraf en tbs met dwangverpleging



De rechtbank legt een celstraf op van 18 maanden en tbs met dwangverpleging. De rechtbank legt een hogere gevangenisstraf op dan in vergelijkbare gevallen, omdat de man eerder is veroordeeld voor de doodslag van een andere vrouw.

Hoewel de man weigerde om mee te werken aan het onderzoek in het Pieter Baan Centrum legt de rechtbank toch een tbs met dwangverpleging op. Uit eerdere rapportages blijkt dat de man lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis met antisociale en narcistische trekken. Omdat deze stoornis niet zomaar verdwijnt, oordeelt de rechtbank dat de man een gevaar is voor de samenleving als hij zonder behandeling vrij komt.

Schadevergoeding



De man moet vanwege zijn daden een schadevergoeding aan de vrouw betalen. De rechtbank wijst een bedrag van duizend euro toe. Daarnaast legt de rechtbank een contactverbod op voor 5 jaar zodat de man geen contact opneemt met de vrouw.