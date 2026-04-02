Celstraf na verkrachting en ontucht van twee vrouwen als spiritueel healer

De rechtbank Den Haag heeft een 67-jarige man veroordeeld voor verkrachting en ontucht met twee patiënten toen hij als spiritueel healer werkte. Dit gebeurde op respectievelijk 23 december 2019 en 8 maart 2024 in Den Haag. De man is eerder veroordeeld voor ontucht toen hij als spiritueel healer werkte en kreeg toen onder meer een beroepsverbod van 2 jaar.

Dit heeft hem er niet van weerhouden opnieuw een soortgelijk delict te plegen. De rechtbank legt hem een celstraf op van 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Hij krijgt daarnaast opnieuw een beroepsverbod opgelegd, ditmaal voor 5 jaar.

Healing



De vrouwelijke slachtoffers hebben de verdachte bezocht in verband met problemen die zij in hun persoonlijk leven ervaarden. De verdachte zou een spiritueel healer zijn met wie zij via derden in contact zijn gebracht. Uit de verklaringen van beide slachtoffers, die elkaar niet kennen, blijkt dat de verdachte bij beide slachtoffers op dezelfde manier te werk ging. Verder hebben getuigen in het geval van één slachtoffer verklaard dat ze na de healing een gedragsverandering bij het slachtoffer zagen. Zo moest het slachtoffer non-stop in de auto huilen toen ze na de healing werd opgehaald. Dat gebeurde ook toen ze later met anderen sprak over wat er was gebeurd. Het andere slachtoffer heeft een aantal dagen na de gebeurtenis een bericht aan de verdachte gestuurd waarin ze schrijft dat hij haar dronken heeft gevoerd en aan haar heeft gezeten. Ze wilde het geld terug dat ze voor de healing heeft betaald, anders zou ze naar de politie gaan. De verdachte heeft vervolgens het geld overgemaakt.

De verdachte zelf zegt dat hij de vrouwen niet heeft aangeraakt. Hij ontkent ook werkzaam te zijn als spiritueel healer.

Oordeel rechtbank



De rechtbank oordeelt dat de verklaringen van de vrouwen consistent en betrouwbaar zijn. Ze komen op essentiële punten met elkaar overeen en kunnen daardoor worden gebruikt als bewijs in elkaars zaak: zogenoemd schakelbewijs. Daarnaast vinden de verklaringen steun in andere bewijsmiddelen: de verklaringen van getuigen in de zaak van het ene slachtoffers en het aan de verdachte gestuurde bericht in de zaak van het andere slachtoffer. De rechtbank komt tot het oordeel dat de verdachte zich schuldig gemaakt aan een verkrachting van het ene slachtoffer en aan het plegen van ontucht met het andere slachtoffer. Het verschil is dat bij de één bewezen kan worden verklaard dat de verdachte in het lichaam van het slachtoffer is geweest, terwijl bij de ander die conclusie niet uit de bewijsmiddelen volgt.

De verdachte overschreed daarbij alle grenzen. In beide gevallen ging hij op geraffineerde wijze te werk. Door te handelen zoals de verdachte heeft gedaan, maakte hij op een ernstige wijze inbreuk op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers en hun gevoel van vertrouwen in mensen. Deze impact voor de slachtoffers is groot.

De rechtbank vindt een deels voorwaardelijke celstraf passend en geboden. Aan het voorwaardelijke deel verbindt de rechtbank diverse voorwaarden die hem ervan moeten weerhouden opnieuw in de fout te gaan. Zo moet de verdachte zich laten behandelen door een zorgverlener. Ook mag hij op geen enkele wijze contact zoeken met de slachtoffers. Daarnaast legt de rechtbank hem een beroepsverbod op. De verdachte mag voor de duur van vijf jaar het beroep van spiritueel healer/spiritueel genezer/ spiritueel therapeut niet uitoefenen en ook geen beroepsmatige werkzaamheden verrichten die één-op-één behandelsessies met vrouwen omvatten, waarbij de verdachte een healing en/of ‘studie’ uitvoert en/of anderszins mentale en/of fysieke begeleiding en/of zorg biedt aan vrouwen. Ten slotte moet hij de vrouwen een schadevergoeding betalen van 7.500 en 5.000 euro.