OM Aruba draagt dossier verdwijningszaak Natalee Holloway over aan OM Amsterdam

Het Openbaar Ministerie (OM) van Aruba heeft OM Amsterdam aangeboden het gehele Arubaanse dossier betreffende de verdwijningszaak van Natalee Holloway ter beschikking te stellen.

Dit heeft het OM Amsterdam nodig voor het beoordelen van de aangifte van moord en/of doodslag die de moeder van Natalee Holloway onlangs bij het Amsterdamse OM heeft gedaan.

Medio maart heeft de moeder van Natalee Holloway bij het Amsterdamse OM aangifte van moord en/of doodslag gedaan tegen Joran van der Sloot. Naar aanleiding daarvan zal het Arubaanse OM het dossier ter beschikking stellen aan OM Amsterdam.

Op 18 oktober 2023 heeft het OM van Aruba kennisgenomen van berichtgeving in de Amerikaanse media dat Joran van der Sloot in de Amerikaanse staat Alabama zou hebben bekend Natalee Holloway in 2005 in Aruba te hebben gedood.

Naar aanleiding hiervan heeft het Arubaanse OM 19 oktober 2023 een rechtshulpverzoek gestuurd naar het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten. In dit rechtshulpverzoek is verzocht om te assisteren bij het verkrijgen van alle documenten die kunnen dienen als bewijs in de verdwijningszaak van Natalee Holloway, waaronder de verklaringen van Joran van der Sloot.

Het Ministerie van Justitie van de Verenigde Staten heeft volledige medewerking verleend en uiteindelijk in januari 2026 een groot aantal van de verzochte documenten aan het OM van Aruba verstrekt. Op grond van nader onderzoek van de verstrekte documenten concludeerde het Arubaanse OM dat er vooralsnog onvoldoende bewijs bestaat voor moord of gekwalificeerde doodslag. Aangezien het delict doodslag reeds is verjaard op Aruba, is vervolging van Joran van der Sloot voor doodslag op Aruba niet meer mogelijk. In Nederland is de verjaringstermijn nog niet verstreken. Omdat het om een Nederlandse verdachte gaat is vervolging in Nederland in principe mogelijk.

Het OM van Aruba zal het dossier betreffende de verdwijningszaak overdragen aan het OM in Amsterdam dat het dossier zal gebruiken bij de beoordeling van de aangifte.