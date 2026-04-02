Voorarrest verdachte moord Cemil Önal opgeheven

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank verzocht het voorarrest op te heffen van een 47-jarige man uit Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Cemil Önal in Rijswijk vorig jaar mei. De man blijft wel verdachte.

De verdachte uit Bergheim, Duitsland, werd op 13 november aangehouden omdat hij mogelijk een rol zou hebben gehad bij de moord op Önal. Eind januari werd hij overgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meent dat het onderzoek op dit moment te weinig heeft opgeleverd om de man langer in voorarrest te houden. De rechtbank heeft op verzoek van het Openbaar Ministerie het voorarrest van de verdachte opgeheven. De officier van justitie beslist later wat er met zijn zaak gebeurt.

De 41-jarige Cemil Önal werd op donderdag 1 mei 2025 doodgeschoten op een terras aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. De schutter en een tweede man die mogelijk betrokken was wisten te ontkomen. De vermoedelijke schutter werd onlangs aangehouden in Frankrijk, het onderzoek naar de andere man loopt nog.