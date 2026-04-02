FNV: Ook met nieuwe cao kunnen uitzendbureaus blijven sjoemelen

De FNV is blij dat Stichting Eerlijk Werk een massaclaim voorbereidt voor alle uitzendkrachten die al jaren onderbetaald worden. De suggestie dat de problemen met de nieuwe cao zouden zijn opgelost, veegt de vakbond van tafel. ‘Als we zo doorgaan, komt er over een paar jaar nóg een massaclaim.’

Follow the Money maakte deze week in een artikel zichtbaar wat de FNV al jaren roept: de uitzendbranche is een verdienmodel over de rug van de werknemer. Uitzendkrachten en arbeidsmigranten zijn jarenlang stelselmatig onderbetaald.

Dat de nieuwe onlangs afgesloten uitzend-cao een einde aan deze wanpraktijken zou maken, zoals in het artikel wordt gesuggereerd, vindt de FNV grote onzin.

‘De nieuwe cao 2026, die buiten ons om is afgesloten, is een schijnoplossing’, aldus Karin Heijnsdijk, bestuurder van FNV Flex. ‘De nieuwe uitzend-cao werkt namelijk met uiterst onduidelijke criteria rondom gelijkwaardige beloning. Dit maakt het in de praktijk nog steeds veel te gemakkelijk voor uitzendbureaus om te blijven sjoemelen met de lonen en arbeidsvoorwaarden. De situatie is in onze optiek dus nog steeds niet opgelost. Met deze cao kunnen we over een paar jaar weer een massaclaim verwachten.’

Eisen van de FNV



De FNV eist werkelijk gelijke arbeidsvoorwaarden. Om gesjoemel van de uitzendbranche via de uitzend-cao te voorkomen, moet de volledige cao van het bedrijf waar de uitzendkracht werkt, direct worden toegepast. Inclusief alle toeslagen, extra's en roosters. En wie structureel werk doet en gewoon meedraait in de organisatie, hoort de zekerheid van een vast contract met het bedrijf te krijgen.

Teruggetrokken van cao-tafel



Minister Vijlbrief heeft bij RTL Nieuws bevestigd dat de uitzendbranche zich simpelweg niet aan de Europese regels heeft gehouden. Ook FNV zegt dit al jaren tegen de uitzendbranche en heeft vanwege de weigerachtige houding van werkgeversclubs ABU en NBBU om de cao aan te passen naar gelijke behandeling, zich helemaal teruggetrokken van de cao-tafel.

Structurele onderbetaling



‘Het is volkomen logisch dat er nu kritisch naar deze jarenlange, structurele onderbetaling wordt gekeken. Wij gaan als FNV met onze leden de strijd aan voor het opeisen van de eerlijke beloning. Dat Stichting Eerlijk Werk hier nu ook mee bezig is via de voorbereiding van een massaclaim, is alleen maar goed.’