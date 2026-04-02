Ambtenaar gestraft voor oplichting bij verkoop perceel Bentveld

De rechtbank Noord-Holland geeft een voormalig Zandvoortse gemeenteambtenaar een voorwaardelijke gevangenisstraf van vijf maanden en een taakstraf van 240 uur voor valsheid in geschrift en oplichting bij de verkoop van een perceel in Bentveld.

De verdachte was gemeenteambtenaar en veranderde eigenhandig het bestemmingsplan van Bentveld. Hij liet een perceel grond aan de Duinwindelaan met de bestemming “groen”, wijzigen in de bestemming “wonen en tuin”. Daardoor kreeg het perceel een waarde van 330.000 euro. Daarna verkocht hij het perceel namens de gemeente aan zijn moeder voor 15.000 euro, een prijs ver onder de marktwaarde. Daarbij gebruikte hij vervalste volmachten en een vervalste koopovereenkomst. Hierdoor had de verdachte een voordeel van 315.000 euro. Van dit voordeel heeft verdachte uiteindelijk niet kunnen genieten, omdat de oplichting voor die tijd werd ontdekt.

Beslissing van de rechtbank

De verdachte heeft zich van mei 2021 tot november 2022, als ambtenaar bij de gemeente Zandvoort/Haarlem, meermalen schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift en oplichting. Pas veel later, namelijk in januari 2024, kwam dit aan het licht dankzij een oplettende collega. Tot die tijd wist de verdachte de oplichting te verdoezelen.

De verdachte misbruikte zijn positie als ambtenaar en het vertrouwen van zijn collega’s voor persoonlijk voordeel. Burgers en bedrijven moeten erop kunnen vertrouwen dat de overheid op objectieve gronden beslissingen neemt. Daarnaast moeten overheidsinstanties kunnen vertrouwen op de loyaliteit en betrouwbaarheid van de eigen ambtenaren. Door zijn handelen heeft de verdachte dat vertrouwen geschaad, zijn ambtseed geschonden en het imago van de overheid aangetast.

Voor de hoogte van de straf heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat de verdachte uiteindelijk niet heeft kunnen profiteren van zijn oplichting. De verdachte heeft het perceel grond ongewijzigd aan de gemeente terug geleverd en ook een deel van de door de gemeente gemaakte kosten vergoed. Ook is de oplichting meer dan drie jaar geleden en heeft de verdachte sindsdien geen strafbare feiten meer gepleegd.