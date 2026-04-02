Politie houdt 20 personen aan na bezetting Universiteit Maastricht

Donderdag 2 april was er een demonstratie bij een gebouw aan de Oxfordlaan. Dit is een gebouw dat in gebruik is door de Universiteit Maastricht. 'Een deel actievoerders wist het pand binnen te dringen en te bezetten. Donderdagmiddag rond 17:00 uur zijn de betreffende actievoerders door de politie uit het pand verwijderd en aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

MRI-scanners

Het betrof een twintigtal actievoerders die het pand aan de Oxfordlaan binnendrongen en bezetten. De bezetting van het gebouw en de opgevoerde barricades resulteerden erin dat niemand het pand nog kon betreden. 'De actievoerders hadden in het gebouw toegang tot een ruimte met MRI-scanners. De daarbij aanwezige supergeleidende magneten en koelgassen resulteerden in een onveilige situatie', aldus de politie.

Aangifte huisvredebreuk

De Universiteit Maastricht heeft als gebruiker van het pand de aanwezige actievoerders verzocht het pand te verlaten. Toen ze dat weigerden, heeft de Universiteit Maastricht aangifte van huisvredebreuk gedaan.

Pand ontruimd

Op basis van zowel de onveilige situatie als de aangifte van huisvredebreuk is door de lokale driehoek besloten het pand te ontruimen. Dat gebeurde donderdagmiddag rond 17:00 uur. De twintig actievoerders werden uit het gebouw verwijderd en aangehouden op verdenking van huisvredebreuk. Ook hun identiteit zal worden vastgesteld. Eén van de actievoerders wordt tevens verdacht van bedreiging.

Demovak

Naast die groep stond er een groep demonstranten buiten bij het gebouw. Zij kregen door de gemeente donderdagochtend in het kader van de Wet Openbare Manifestaties een demovak toegewezen. De politie was aanwezig om de veiligheid van zowel de demonstranten als de omgeving te waarborgen. Het doel was, zoals bij elke demonstratie, het waarborgen van de balans tussen vrijheid van meningsuiting en veiligheid van zowel demonstranten als omstanders en omgeving.