Vader uit Assen ook in hoger beroep veroordeeld tot 8 jaar cel voor doden 12 weken oude zoontje

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt ook in hoger beroep een 29-jarige man uit Assen tot een gevangenisstraf voor het doden van zijn bijna 12 weken oude zoontje. 'De man was in 2024 al veroordeeld door rechtbank Noord-Nederland, maar tegen dat vonnis ging de man in hoger beroep', zo meldt het Gerechtshof.

Dodelijk letsel

De man werd ervan verdacht dat hij op of omstreeks 6 oktober 2022 zodanig geweld tegen zijn bijna drie maanden oude zoontje heeft gebruikt dat de baby is overleden. Verdachte ontkent en zegt dat zijn zoontje van de commode is gevallen, dat het kindje daarna nog normaal functioneerde en even later ‘niets meer deed’.

Oordeel deskundigen

Drie onafhankelijke deskundigen, waarvan één verzocht door de verdediging, beschrijven in hun rapportages ernstig schedel-hersenletsel en ouder letsel. Volgens de deskundigen is het dodelijke letsel ontstaan door een hevige stomp botsende krachtinwerking op het hoofd, al dan niet in combinatie met schudden.

'Val van commode'

Een val van de commode kan de combinatie van de gevonden ernstige letsels niet verklaren. Het zoontje kan bovendien na de veroorzakende impactvolle gebeurtenis niet normaal hebben gefunctioneerd, zoals de verdachte verklaart. Ook andere, deels door de familie van verdachte aangedragen, oorzaken zijn volgens de deskundigen geen verklaring voor het dodelijke letsel.

Conclusie hof

Verdachte heeft verklaard dat hij alleen thuis was met zijn zoontje en het tweelingzusje. Het hof komt tot de conclusie dat het verdachte is geweest die het dodelijke letsel opzettelijk bij zijn zoontje heeft toegebracht.

Straf

Het hof oordeelt net als de rechtbank dat een gevangenisstraf van 8 jaar passend is. Het hof veroordeelt verdachte voor doodslag tot een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden, onder meer omdat de termijn waarbinnen de rechtbank en het hof de zaak hadden moeten afdoen is overschreden.