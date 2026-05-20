Rode Kruis gaat mensen hulp bieden in overvolle opvang Ter Apel

Hulpverleners van het Rode Kruis gaan naar Ter Apel om mensen vanmiddag hulp te bieden. 'De mensen die moeten wachten op het voorterrein bij Ter Apel krijgen van de hulporganisatie eten, water en een deken', zo maakt de hulporganisatie vandaag bekend.

'We zijn er voor iedereen in nood'

Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis: “Als noodhulporganisatie zijn wij er voor iedereen in nood. Overal ter wereld en ook in Nederland. Het is teleurstellend dat we nu opnieuw in Ter Apel hulp moeten verlenen. Onze vrijwilligers blijven mensen helpen zolang dit kan en nodig is. Met een deken, een fles water en wat te eten. En ze bieden mensen natuurlijk een luisterend oor in deze stressvolle periode. We staan er vanuit medemenselijkheid en solidariteit, die we als maatschappij hard nodig hebben om het samen te redden. Daar staat het Rode Kruis voor.”

Mensen verdienen een slaapplek

Het Rode Kruis vraagt nadrukkelijk aan gemeenten om een slaapplek voor mensen te organiseren. Goossens: “Mensen kunnen hier niet blijven, zij verdienen ten minste een warme maaltijd, een bed en een dak boven hun hoofd. Dat is het minste wat we hen kunnen bieden. Het Rode Kruis kan gemeenten hierbij helpen waar nodig.”

Het Rode Kruis vraagt sinds 2022 om een structurele en politiek-gedragen oplossing die het tekort aan opvangplekken beslecht. Er moeten voldoende opvanglocaties komen die langdurig open kunnen en menswaardige opvang garanderen.