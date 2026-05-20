COA vangt alleen nog meest kwetsbare asielzoekers op in Ter Apel vanwege aanhoudende drukte

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voert gecontroleerde toegang in op de opvanglocatie in Ter Apel. 'Deze locatie zit al geruime tijd veel te vol en de afgelopen dagen zat het aantal bewoners boven de 2.200. Dat komt doordat er op andere locaties te weinig opvangplekken zijn om bewoners uit Ter Apel onder te brengen', zo maakt het COA vandaag bekend.

Ter Apel

Op de opvanglocatie in Ter Apel verblijven op dit moment 2.316 mensen. Bij zulke aantallen kunnen we niet meer instaan voor de veiligheid en leefbaarheid voor onze bewoners en medewerkers.

Kwetsbaarheidstoetsing

'Gecontroleerde toegang betekent dat we niet iedereen die zich aanmeldt in Ter Apel meer binnen kunnen laten en dat we op basis van een kwetsbaarheidstoetsing eerst de meest kwetsbare asielzoekers toelaten', aldus het COA.

'Pijnlijk'

Bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns: “Het is pijnlijk om het besluit te moeten nemen om niet alle mensen die zich melden in Ter Apel binnen te laten. Het gaat hier vaak om mensen die gevlucht zijn voor oorlog en geweld. Om het veilig en leefbaar te houden voor onze medewerkers en bewoners, moeten we noodgedwongen mensen buiten laten staan. Er zijn veel te weinig opvangplekken elders in het land om bewoners uit Ter Apel onder te brengen. Hiervoor zijn we afhankelijk van gemeenten.”

Druk op asielketen te hoog

De druk op de asielketen is al langere tijd te hoog. Door langdurige procedures verblijven mensen veel langer dan de bedoeling is bij het COA. Daarnaast verblijft er een groot aantal mensen (19.000) met een verblijfsvergunning op onze locaties, omdat zij nog niet zijn gehuisvest in gemeenten. Bovendien wordt het tekort aan opvangplekken groter vanwege meer sluitingen dan openingen van locaties.