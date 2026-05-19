Politie haalt partij drugs uit dozen bananen in supermarkten in Brabant

Maandag werden in filialen van een supermarktketen in Sint-Oedenrode en Den Bosch een groot aantal pakketten drugs aangetroffen in dozen met bananen. 'De drugs werden in beslag genomen ter vernietiging en de recherche startte een onderzoek naar de herkomst', zo meldt de politie vandaag.

Sint-Oedenrode en Den Bosch

Personeel van de betreffende winkels ontdekten de pakketten drugs. In eerste instantie kregen we een melding uit Sint-Oedenrode en enkele uren later uit Den Bosch. 'We deden ter plaatse onderzoek, hoorden betrokkenen en namen de aangetroffen drugs in beslag. Tijdens het onderzoek ter plaatse in Den Bosch zetten we een speciale eenheid in voor de beveiliging van de locatie. Na onderzoek bleek het zeer waarschijnlijk te gaan om cocaïne. De drugs werden afgevoerd ter vernietiging', aldus de politie.

Distributiecentra

In het onderzoek naar de herkomst van de drugs, deed de recherche maandagavond nog bij enkele distributiecentra in het land onderzoek, waaronder een locatie in Moerdijk, bij andere partijen bananen, die waarschijnlijk met dezelfde lading het land waren binnengekomen. Daarbij werden onder andere drugshonden ingezet. Tijdens dit onderzoek werd geen drugs meer aangetroffen. Het rechercheonderzoek naar de aangetroffen drugs gaat onverminderd verder.