Linkse - en rechtse demonstraties in Groningen

In de stad Groningen waren twee tegenovergestelde demonstraties op het Guyotplein en de Ossenmarkt. De ene demonstratie was een pro-Palestina en de andere een tegen het huidige asielbeleid in Nederland.

De eerste demonstratie werd gehouden door de organisatie Nationaal Protest met een duidelijke mening over de woningnood en het asielbeleid. Een linkse groepering had hierop besloten een tegengeluid te laten horen.

Toen beide groepen tegenover elkaar kwamen te staan werd de sfeer grimmig en kwam de mobiele eenheid tussen beide partijen staan. Toestemming voor een geplande mars door de stad werd door de autoriteiten ingetrokken.