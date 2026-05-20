FNV: Eerste 'speldenprik-staking' OV op 24 juni; ‘Kabinetsplannen moeten van tafel’

Vakbond FNV organiseert op 24 juni een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer. 'Werknemers bij trein, bus, tram en metro beginnen die dag pas om 08:00 uur met werken. Dat betekent dat er in de vroege ochtend geen openbaar vervoer rijdt', zo laat FNV zojuist weten.

'Waarschuwing regering'

Edwin Kuiper, bestuurder FNV Vervoer waarschuwt de regering: ‘Als het kabinet Jetten doorgaat met de afbraak van de sociale zekerheid, dan zijn stakingen onvermijdelijk. Dit is een duidelijke waarschuwing: de maatregelen moeten van tafel. Gebeurt dat niet, dan volgen er acties.’

Actie voor sociale zekerheid

'Met de actie protesteren werknemers tegen de kabinetsplannen rond sociale zekerheid. Volgens de FNV en het CNV breekt het kabinet afspraken over de AOW, wordt de WW ingekort en verslechtert de WIA. Werknemers moeten hierdoor langer doorwerken en verliezen juist zekerheid wanneer zij ziek worden of hun baan verliezen', aldus FNV.

Ultimatum

Eerder hebben de vakbonden het kabinet een ultimatum gesteld. Dat verloopt aanstaande maandag 25 mei om middernacht. De vakbonden eisen dat de plannen in het regeerakkoord om de WW en de WIA uit te kleden en het maximum dagloon te verlagen van tafel gaan. Ook moet het kabinet de plannen om de AOW-leeftijd versneld te verhogen, schrappen. Gebeurt dat niet, dan volgt er op 24 juni dus de eerste staking.

Uiterst middel

Volgens de vakbondsbestuurder is de staking een uiterst middel. Kuiper: ‘Wij begrijpen goed dat reizigers last hebben van deze actie en dat vinden wij heel vervelend. Mensen moeten naar hun werk, school of afspraken kunnen. Onze leden doen dat het liefst ook. Maar het kabinet weigert te luisteren naar de zorgen van werkenden. Onze leden zien geen andere mogelijkheid meer dan staken. We doen dit niet alleen voor werknemers in het OV, maar voor alle Nederlanders die afhankelijk zijn van goede sociale zekerheid.’

Brede onvrede

De actie volgt op brede onvrede onder werknemers in het stadsvervoer, streekvervoer en op het spoor. Eerdere raadplegingen van leden lieten zien dat de steun voor acties groot is. ‘Als we na de zomer nog steeds in deze positie zitten, dan zullen er grotere acties volgen’, vervolgt Kuiper. ‘Dan moet je echt denken aan 24-uurs-stakingen, dus wat dat betreft is dit een eerste speldenprik.’