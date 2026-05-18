'Maak het eigen risico niet te ingewikkeld'

De discussie over het eigen risico gaat te vaak alleen over de hoogte van het bedrag. Dit terwijl onduidelijkheid over hoe het eigen risico werkt minstens zo’n grote rol speelt bij zorgmijding. Juist misverstanden die daardoor ontstaan zetten de toegankelijkheid van zorg onder druk. Daarom is goede en begrijpelijke voorlichting essentieel. Dit zegt Gert-Jan Heinsman van het SKGZ Klachten- en expertisecentrum zorgverzekeringen.

Misverstanden nemen toe door complexiteit

'Veel mensen denken ten onrechte dat zij voor een bezoek aan de huisarts eerst eigen risico moeten betalen en stellen daardoor noodzakelijke zorg uit', aldus Heinsman. 'Dat zal alleen maar vaker gebeuren als het plan om het eigen risico te trancheren, doorgaat. Dit houdt in dat het eigen risico wordt gemaximeerd op 150 euro per behandeling.'

Hoewel dat kan bijdragen aan lagere, meer voorspelbare zorgkosten voor verzekerden, schuilt er ook een risico in extra complexiteit. Als de systematiek te ingewikkeld wordt, neemt de kans toe dat mensen niet meer begrijpen wanneer zij wel of geen eigen risico betalen.

Heinsman: 'Doordat mensen de regels niet meer overzien kan de onzekerheid en zorgmijding juist verder toenemen. Eenvoud, uitlegbaarheid en transparantie moeten daarom uitgangspunt blijven bij iedere aanpassing van het eigen risico.'