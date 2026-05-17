Politie houdt vier verdachten aan na bedreiging met vuurwapen

Zaterdag rond de klok van 22.30 uur krijgt de politie een melding binnen van een jongeman (17) die zojuist beroofd is op het Spiebos in Bavel. Daarbij wordt hij bedreigd met een vuurwapen dat ook op hem gericht wordt. Na deze beroving gaan de daders er in een auto vandoor. Het slachtoffer besluit dan samen met een vriend achter de vluchtende verdachten aan te gaan. Als de mannen dat in de gaten krijgen volgen er snelheden tot zo’n 150 km/u in de richting van Rotterdam. Ondertussen worden politie-eenheden van de Landelijke Eenheid en de Eenheid Rotterdam in de richting van de vluchtroute gedirigeerd. Dat heeft succes als zij de vluchtauto op de A15 in het vizier krijgen en tot stoppen dwingen. De inzittenden worden door middel van een ‘uitpraat procedure gevaarlijke verdachten’ uit de auto gedirigeerd en aangehouden. Bij de fouillering worden inderdaad de gestolen spullen van de aangever aangetroffen. De verdachten, variërend in leeftijd van 17 tot 25 jaar, zijn ingesloten.