Maandverwachting: terugkeer zonnig en warm weer

Komende vier weken is het vaker warm en droog dan normaal. Dit begint halverwege de komende week wanneer de temperatuur weer boven 20 graden komt en het een tijd droog blijft. Ook begin juni is het warmer en droger dan normaal. De kans op 25+ graden neemt toe en 's nachts wordt het vaak niet kouder dan 10 graden.

De eerste dag van de meimaand begonnen we meteen zomers. Het werd 22 tot 25 graden en de terrassen waren afgeladen. Het leek erop dat we de kou definitief achter ons hadden gelaten, maar nog geen week later werd het toch behoorlijk fris. Met maxima van 11 graden konden de dikke jassen weer uit de kast worden gehaald.

Oplopende temperaturen

Komende week begint ook nog met wisselvallige dagen. Dagelijks trekken regengebieden of buien over. De temperatuur gaat wel al geleidelijk omhoog en woensdag wordt de 20 graden weer aangetikt. Vanaf donderdag wordt het stabieler en blijft het waarschijnlijk een tijd droog met veel ruimte voor de zon. De kans op 25 graden neemt geleidelijk toe.

Veel mensen zullen hier blij mee zijn, maar voor hooikoortspatiënten is het slecht nieuws. De natuur heeft afgelopen dagen een flinke slok water gehad en bij oplopende temperaturen neemt de pollenproductie flink toe. Met name grassen staan nu in bloei en die veroorzaken bij een grote groep klachten.

Droger en warmer dan normaal eind mei

De langetermijnverwachting laat een grote onzekerheid zien voor de laatste week van mei. De kans is nu het grootst op droger en warmer weer dan normaal. Maxima van 18 tot 21 graden zijn normaal aan het einde van mei, dus als de temperatuur daar nog boven komt is het vaak heerlijk weer. Daarbij is het waarschijnlijk ook nog vaak droog en zonnig. In deze tijd wordt gemakkelijk zonkracht 5 of 6 gehaald.

Aanhoudend warm en droog

We beginnen de maand juni ook met droger en warmer weer dan normaal. Dat betekent dat de maxima veelal boven 20 graden uit zullen komen. In deze tijd van het jaar is het zelfs goed mogelijk dat de temperatuur boven 25 graden komt en dat de warmte onaangenaam wordt. Juni is ook de maand met de langste dagen. Hierdoor koelt het ’s avonds niet meer zo snel af en blijven de minima veelal boven 10 graden.