Puffen met zijn allen in de files tijdens warm Pinksterweekend

ANWB Verkeersinformatie verwacht op vrijdag 22 mei drukte op de weg vanwege de start van het lange pinksterweekend. 'Veel mensen trekken eropuit naar campings en vakantieparken. Vorig jaar stond er op de vrijdag voor Pinksteren bijna 1.050 kilometer file tijdens een regenachtige spits', zo meldt de ANWB vandaag.

Warmte

De weersvoorspellingen zijn dit jaar zeer gunstig en de eerste files ontstaan vrijdag naar verwachting rond het middaguur. De meeste vertraging is er op de wegen in Noord-Brabant en Gelderland. Het is druk richting de Veluwe en rond Arnhem/Nijmegen (A1, A28, A50, A73). Ook staan er files in en richting Zeeland. De piek van de drukte ligt vrijdag tussen 15.00 en 17.30 uur. Houd op Tweede Pinksterdag rekening met files door terugkerend vakantieverkeer. Vanaf het middaguur wordt het druk op de wegen.

Evenementen

Tijdens het weekend veroorzaken de volgende evenementen mogelijk lokaal drukte:

•Opwekking Biddinghuizen, van 22 t/m 25 mei

•DTM op het circuit van Zandvoort, 22 t/m 24 mei

•Fiets Elfstedentocht, Friesland, 25 mei

•Concerten Suzan & Freek in het Gelredome Arnhem, 22 t/m 25 mei

•Concerten Harry Styles in de Johan Cruijff Arena, 22-23 mei

Kust

Daarnaast gaan veel mensen naar outletcentra, en attractieparken. Gezien het mooie weer zullen ook de kust en recreatiegebieden in trek zijn.

Grenscontroles en werkzaamheden

Het verkeer bij de grens met Duitsland moet rekening houden met oponthoud door controles. Ook vinden op meerdere plekken werkzaamheden plaats:

•A9 tussen Alkmaar en Uitgeest, in beide richtingen

•A28 tussen Fluitenberg en Hoogeveen

•A30 tussen Ede en Barneveld

Houd tevens de omleidingsroutes in de gaten: hier wordt meer verkeer verwacht.

Drukte in het buitenland

•In België loopt het vast rond Antwerpen en Brussel, mede door werkzaamheden.

•In Frankrijk is het aansluiten op de wegen vanuit Parijs naar het zuiden.

•In Duitsland wordt het vrijdagmiddag en zaterdag druk naar de Noord- en Oostzeekust. In het zuiden staan veel files tussen München en Salzburg en rond de grensovergangen met Oostenrijk.

•In Oostenrijk files op de A10/A11 richting Slovenië en op de B179 Füssen – Reutte. Op de A10 Salzburg > Villach en de A13 bij de grens met Italië is het extra druk door werkzaamheden.

•In Zwitserland is de Gotthardtunnel (A2) het grootste knelpunt.

•In Italië is het vooral druk in het noorden van het land, onder andere op de Brennerautobahn (A22).

'Maandag staan op bovenstaande routes vooral files in noordelijke richting door terugkerend vakantieverkeer', aldus de ANWB.