Politie: Veel impact door maatschappelijke spanningen en online criminaliteit

De politie zag vorig jaar een sterke toename van online seksueel misbruik, meer incidenten met personen met onbegrepen gedrag en aanhoudend geweld tegen politiemedewerkers. Tegelijkertijd stond de politie voor grote veiligheidsoperaties en internationale onderzoeken naar cybercrime en ondermijning. Dat blijkt uit de jaarverantwoording van de politie over 2025.

Onder meer de digitalisering van de criminaliteit en spanningen in de samenleving hebben zoveel gevolgen voor de veiligheid in Nederland dat dit om andere manieren van werken vraagt, constateerde de politie al in het jaarverslag over 2024. Die tendens zette zich ook in 2025 voort. De werkdruk in de eenheden blijft onverminderd hoog.

De jaarverantwoording laat zien hoe de politie inspeelt op een veiligheidsbeeld dat snel verandert, zowel online als op straat. In 2025 startte de politie met de nieuwe Strategische Agenda ‘Stevig staan in deze tijd’. Daarin staat onder meer hoe de politie online criminaliteit bestrijdt, burgers weerbaarder maakt en aansluiting houdt met een samenleving waarin criminaliteit en contact met burgers steeds vaker online plaatsvindt. Dat gebeurt bijvoorbeeld via digitale wijk- en jeugdagenten, die in het project ‘Gamen met de politie’ online contact leggen met jongeren en zichtbaar aanwezig zijn op platforms waar zij actief zijn.

Digitale component

De politie registreerde vorig jaar in totaal 800.974 misdrijven, 0,6% meer dan in 2024. Daarmee bleef de totale criminaliteit vrijwel stabiel. Digitale criminaliteit heeft daarbij een steeds groter aandeel. Inmiddels heeft ongeveer de helft van alle aangiftes een digitale component. Dat is ook zichtbaar in de cijfers: het aantal meldingen van online seksueel misbruik lag in 2025 46 procent hoger dan een jaar eerder. ‘Het motiveert me ook om daar met elkaar de schouders onder te blijven zetten’, schrijft korpschef Janny Knol in haar voorwoord bij de jaarverantwoording.

Slagkracht en toekomstbestendigheid

Ook het aantal incidenten waarbij personen met onbegrepen gedrag betrokken zijn, blijft stijgen. Het afgelopen jaar ging het om 169.782 incidenten, ruim 20.000 meer dan in 2024. Dat legt steeds meer druk op zowel de politie als zorg- en veiligheidspartners. De politie waarschuwde vorig jaar daarnaast dat financiële problemen en personeelstekorten de slagkracht en toekomstbestendigheid onder druk zetten, juist op het moment dat maatschappelijke spanningen, fysieke én digitale dreigingen van zowel criminelen als statelijke actoren toenemen.

Geweld tegen hulpverleners

Het afgelopen jaar waren er veel geweldsincidenten tegen hulpverleners en politiemedewerkers. Daarbij springen de ongeregeldheden van afgelopen september op het Malieveld in Den Haag in het oog: honderden demonstranten belaagden politiemensen en staken een politieauto in brand. De korpschef zegt daarover: ‘De ervaringen die ik achteraf van collega’s hoorde raakten mij enorm en bevestigen de urgentie van de aanpak van geweld tegen politiemedewerkers. Want dat geweld neemt nog steeds toe, dat zagen we helaas ook weer tijdens de jaarwisseling. Ik hoop dat het vuurwerkverbod, waar we ons jarenlang met partners voor ingezet hebben, daar verandering in brengt.’

Politiemedewerkers kregen vorig jaar bijna 13.000 keer te maken met geweld en agressie tijdens hun werk. Hoewel het totaal aantal incidenten slechts licht is gestegen, was er veel meer sprake van ernstig geweld, zoals mishandeling, poging tot doodslag en gebruik van vuurwerk als geweldsmiddel.

Veiligheidsoperaties en internationale samenwerking

Tegelijkertijd kreeg de politie in 2025 te maken met complexe veiligheidsoperaties en internationale samenwerking. Bijvoorbeeld tijdens de NAVO-top, de grootste beveiligingsoperatie ooit in ons land. Ook werkte de politie samen met internationale partners aan de aanpak van cybercriminaliteit. Zo werd samen met de FBI ‘VerifTools’ offline gehaald, een van de grootste internationale digitale platforms voor handel in valse identiteitsbewijzen.

Oprol van criminele systemen

De aanpak van criminaliteit verschuift steeds meer van het aanhouden van individuele verdachten naar het verstoren van complete, soms internationale criminele systemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven, waar overheid, bedrijven en internationale partners samenwerken om smokkel en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. In de aanpak van ondermijnende criminaliteit richt de politie zich steeds vaker op criminele netwerken en geldstromen. Daarbij wordt samengewerkt met onder meer banken, makelaars en internationale partners. Die aanpak werpt vruchten af. De politie ontvangt signalen dat criminelen het steeds lastiger vinden om hun crimineel verkregen vermogen in Nederland wit te wassen.

Bewustwording en meldingsbereidheid

Meldingen van burgers spelen een belangrijke rol bij het signaleren van verdachte situaties en criminele activiteiten. Dankzij de landelijke publiekscampagne ‘Houd misdaad uit je buurt’ kwamen in 2025 32 procent meer meldingen binnen bij Meld Misdaad Anoniem dan een jaar eerder. Het betrof ruim 32.000 meldingen in totaal. Volgens de politie laten de cijfers zien dat investeringen in bewustwording, kennis van signalen en meldbereidheid bij burgers meer informatie vanuit de samenleving opleveren.