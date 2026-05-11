Politie en OM ronden onderzoek rond sinds 1993 vermiste studente Tanja Groen af

Politie en Openbaar Ministerie (OM) hebben het onderzoek naar de vermissing van Tanja Groen afgerond. 'Serieuze informatie, tips, inzichten en aanknopingspunten, die de afgelopen 33 jaar in dit onderzoek naar voren kwamen, zijn door het coldcaseteam onder leiding van de officier van justitie achtereenvolgens en nauwkeurig onderzocht. Alles is tegen het licht gehouden. Het mocht echter niet leiden tot de beantwoording van de vragen: Wat is er met Tanja gebeurd en waar is zij?', zo meldt het OM vandaag.

Feestje bij studentenvereniging Circumflex

De destijds 18-jarige Tanja Groen raakte in de nacht van 31 augustus op 1 september 1993 vermist in Limburg. Ze verdween na een feestje bij studentenvereniging Circumflex in Maastricht (op de Herbenusstraat) en kwam nooit aan bij haar studentenkamer in Gronsveld, zo’n tien kilometer verderop. Haar fiets en spullen zijn niet teruggevonden.

Stichting De Gouden Tip

De zaak werd in 2021 opnieuw onder de aandacht gebracht door Stichting ‘De Gouden Tip’, opgericht door Peter R. de Vries. Via crowdfunding loofde de stichting destijds 1 miljoen euro uit voor de oplossing van de vermissing van Tanja Groen. De politie ontving door de hernieuwde aandacht zo’n 1000 nieuwe tips. Ondanks de tips leidde dit binnen het jaar niet tot een doorbraak, waarna het geld door de stichting (later de Peter R de Vries Foundation) is vrijgegeven voor andere cold cases.

Moeilijke beslissing

“Dat Tanja nooit is gevonden is natuurlijk onaanvaardbaar”, zegt zaaksofficier Dave Mattheijs. “Het is niet voor niets dat er door de jaren heen opnieuw naar de zaak is gekeken. Ik heb steeds de hoop gehad dat we Tanja zouden vinden en daarmee hopelijk dan ook een aanknopingspunt voor nader onderzoek om de ouders antwoorden te kunnen geven. Medio april 2026 bezocht ik samen met de teamleider van het coldcaseteam Limburg de ouders van Tanja, voor wie het een enorm zware last is niet te weten wat er op die bewuste avond in augustus met hun dochter is gebeurd. We hebben met de ouders van Tanja gesproken over de recente onderzoeken en zoekacties die nog hebben plaatsgevonden en de reden voor afronding van het onderzoek naar Tanja. Een uitermate moeilijke beslissing, want het oplossen van die vermissing is ons doel. Elk enigszins aannemelijk scenario is doorlopen. Daarnaast zijn oude tips of aanwijzingen, die al jaren in het dossier zaten, onder de loep genomen.”

Grote zoekacties

De afgelopen jaren zijn er diverse grote zoekacties geweest, waarbij Politie en OM de publiciteit zochten in de hoop tips binnen te krijgen. Zo is in 2020 een graf op de begraafplaats in de Maastrichtse wijk Heugem geopend en doorzocht en werd in 2021 een groot stuk heidegrond op de Strabrechtse Heide in Heeze afgegraven. Maanden onderzoek leverde geen resultaat op.

Werken in de luwte

In de periode na de laatste grootschalige zoekactie op de Strabrechtse Heide is door het coldcaseteam, samen met experts van onder meer het NFI (Nederlands Forensisch Instituut), in de luwte op verschillende locaties in de omgeving Maastricht gezocht. Ook tips over locaties buiten Limburg zijn nader bekeken. Politie en OM delen geen verdere informatie over deze locaties.

Marc Dutroux

De Belgische justitie onderzocht in 1997 al of Tanja Groen een van de slachtoffers was van de beruchte seriemoordenaar Marc Dutroux, omdat de studente in de buurt van de Belgische grens verdween. Haar ouders en die van talrijke andere vermiste jongeren werden destijds uitgenodigd om zo’n 4500 stuks kleding en speelgoed te komen bekijken die in beslag waren genomen bij Dutroux en zijn medeverdachten. Deze confrontatie met ‘materiële bewijsstukken’ leverde niets op. In 2022 diende het OM opnieuw een rechtshulpverzoek in om een mogelijke link tussen de Belgische seriemoordenaar en de verdwijning van Tanja te onderzoeken.

DNA-onderzoek

DNA-profielen van onbekende personen, verkregen uit haren en andere DNA-sporen uit Dutroux’ auto’s en huizen, zijn door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) vergeleken met het DNA-profiel van Tanja. Deze vergelijkingen leverden geen match op. Ook bij eerdere vergelijkingen die in de loop van de jaren zijn gedaan met het DNA-profiel van Tanja – in de Nederlandse DNA-databank voor Strafzaken, de Nederlandse DNA-databank voor Vermiste Personen en in de internationale DNA-databank van Interpol – was er geen sprake van een DNA-overeenkomst.

Meest recente onderzoek

Eind 2025 heeft het coldcaseteam informatie, afkomstig van een gedetineerde, onderzocht. De informatie in dit meest recente onderzoek richtte zich op een mogelijke begraafplaats van Tanja en ook wie betrokken zou zijn bij haar verdwijning en mogelijke dood. Na uitgebreid onderzoek, waarbij relevante documentatie en verklaringen uit de jaren negentig (en daarna) zijn meegenomen, is vastgesteld dat deze informatie niet aannemelijk is en in elk geval gedeeltelijk onjuist. Het betekende dat er geen aanleiding was om op de betreffende locatie een grote zoekactie te starten.

Duizenden uren mankracht

“Dit is zo’n onderzoek dat je altijd met je meeneemt. We betreuren het ten zeerste dat we deze zaak niet hebben kunnen oplossen. Heel veel tips, hoe groot of klein ook, zijn onderzocht. Duizenden uren mankracht, niet alleen van Politie en OM, maar ook van andere organisaties, zitten in het onderzoek”, zegt Hans Spronck van het coldcaseteam Limburg. “Dit alles met maar één doel: Tanja vinden, teruggeven aan haar ouders en de ouders antwoorden geven. Het onderzoek is nu afgerond en wordt gesloten. Is er in de toekomst toch nog iemand met concrete informatie of de ‘gouden tip’ die we kunnen onderzoeken, dan gaan we daarmee zeker opnieuw aan de slag.”