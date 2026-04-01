Fors minder nieuwe auto’s geregistreerd in eerste kwartaal

In het eerste kwartaal van 2026 zijn er 81.480 nieuwe auto’s geregistreerd, een daling van 10,8 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2025 (91.383 registraties). Afgelopen maand zijn er 31.467 nieuwe auto’s op kenteken gezet, een lichte stijging van 1,1 procent ten opzichte van maart vorig jaar (31.132 registraties). Maart beperkte daarmee de schade in een kwartaal dat per saldo duidelijk lager uitvalt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van datapartner RDC, geanalyseerd door BOVAG en RAI Vereniging.

De daling in het eerste kwartaal volgt op een uitzonderlijk sterke eindsprint eind 2025. In het vierde kwartaal werden 117.712 nieuwe auto’s geregistreerd, 13,9 procent meer dan een jaar eerder. December sprong eruit met 48.212 registraties, 30,9 procent meer dan in december 2024. Die piek werd aangejaagd door voorgenomen fiscale wijzigingen, waarbij de bijtelling voor elektrische auto’s aanvankelijk gelijk zou worden gesteld aan die van auto’s met een verbrandingsmotor (22 procent). Dat is later aangepast naar 18 procent over de eerste 30.000 euro van de cataloguswaarde en 22 procent over het meerdere.

Gerard Bolder, voorzitter sectie Personenauto’s en Lichte Bedrijfswagens van RAI Vereniging: “Gelukkig is de bijtelling voor EVs op het laatste moment nog aangepast, want het is belangrijk om elektrisch rijden betaalbaar te houden. Maar: veel auto’s waren in 2025 al besteld en geregistreerd. Daarmee was het te verwachten dat de sterke groei in het vierde kwartaal van 2025 zou doorwerken in lagere registraties in het eerste kwartaal van 2026. Een andere relevante ontwikkeling in het afgelopen kwartaal was de presentatie van het Coalitieakkoord op 30 januari jongstleden. Het is een gemiste kans dat daarin geen systeem is opgenomen waarbij belasting wordt betaald naar gebruik. Het huidige systeem belast vooral aankoop en bezit, terwijl heffing op basis van gebruik eerlijker en toekomstbestendiger is.”

Marktaandeel elektrisch

In december lag het marktaandeel van elektrische auto’s nog op 64,6 procent, mede onder invloed van de eerder genoemde fiscale wijzigingen per 1 januari 2026. In januari viel dat aandeel terug naar 25,1 procent. In februari liep het weer op naar 30,4 procent en in maart verder richting 35,3 procent.

Patrick Olgers, voorzitter BOVAG Autodealers: “De schommelingen in het marktaandeel van EV’s laten zien hoe gevoelig de markt is voor wisselend fiscaal beleid en schommelende brandstofprijzen. Tegelijk zien autodealers volop potentie: het aanbod elektrische auto’s groeit, juist ook in betaalbaardere segmenten, en elektrisch rijden wordt voor steeds meer bedrijven en consumenten financieel de aantrekkelijkere optie. Bovendien biedt het de kans om minder afhankelijk te worden van hoge en grillige brandstofprijzen. Als de geopolitieke spanningen aanhouden en de prijzen aan de pomp hoog blijven, verwachten wij dat de EV-verkoop in het tweede kwartaal verder aantrekt.”

VERHOUDING BRANDSTOFSOORT Q1 2026

Hybride (47.603 registraties, 58,4% marktaandeel) Full EV (24.869 registraties, 30,5% marktaandeel) Benzine (7.832 registraties, 9,6% marktaandeel) Diesel (1.005 registraties, 1,2% marktaandeel) LPG (170 registraties, 0,2% marktaandeel)



TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE MERKEN Q1 2026

Kia (7.391 registraties, 9,1% marktaandeel) Volkswagen (5.847 registraties, 7,2% marktaandeel) Toyota (5.641 registraties, 6,9% marktaandeel) BMW (5.013 registraties, 6,2% marktaandeel) Škoda (4.629 registraties, 5,7% marktaandeel)



TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE MODELLEN Q1 2026

Toyota Aygo X (2.177 registraties, 2,7% marktaandeel) Tesla Model Y (1.619 registraties, 2% marktaandeel) Škoda Kodiaq (1.501 registraties, 1,8% marktaandeel) Ford Kuga (1.375 registraties, 1,7% marktaandeel) Kia Picanto (1.282 registraties, 1,6% marktaandeel)

TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE EV-MODELLEN Q1 2026