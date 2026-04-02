Politie pakt verdachte op in onderzoek naar overleden persoon in Arnhem

Donderdagmiddag 2 april rond 14.00 uur heeft de politie een 33-jarige man aangehouden die mogelijk betrokkenheid heeft gehad bij het overlijden van een persoon in een woning aan de Kronenburgsingel. Dit meldt de politie vandaag.

Vrouw

Rond 09.00 uur kreeg de politie een melding dat er mogelijk een overleden persoon in de woning lag. Agenten troffen daar inderdaad een overleden persoon aan. Uit eerste onderzoek is gebleken dat het om een vrouw gaat.

TGO

Vanmorgen is een Team Grootschalig Onderzoek (TGO) van start gegaan. Bij de woning is een PD- unit neergezet. De komende dagen zal deze PD- unit er nog staan voor meer onderzoek. Op basis van de eerste bevindingen wordt uitgegaan van een misdrijf.

Snelle aanhouding en onderzoek naar identiteit slachtoffer

Begin van deze middag hebben agenten in Nijmegen een 33-jarige man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij dit misdrijf. Hij is overgebracht naar het politiebureau. Het onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer is nog onderdeel van dit onderzoek.