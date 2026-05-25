Campagne huiselijk geweld en voorkomen dat kinderen weglopen en vermist raken

Internationale Dag van de Vermiste Kinderen

Op 25 mei 2026, de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen, lanceert AMBER Alert Europe, het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen, een nieuwe preventiecampagne om een van de meest over het hoofd geziene oorzaken van kinderverdwijningen aan te pakken: huiselijk geweld.

Duizenden kinderen verdwijnen per jaar

Elk jaar verdwijnen duizenden kinderen nadat ze zijn weggelopen uit een onveilige thuissituatie. In veel gevallen zijn er al lang voor de verdwijning waarschuwingssignalen zichtbaar, maar deze worden vaak over het hoofd gezien of verkeerd begrepen door de volwassenen in hun omgeving.

'Vroege waarschuwingssignalen herkennen'

Met de nieuwe campagne " Thuis moet veilig zijn " roept AMBER Alert Europe volwassenen die regelmatig met kinderen omgaan, zoals leerkrachten, sportcoaches, buren, zorgverleners en andere vertrouwde personen, op om deze vroege waarschuwingssignalen te herkennen en in te grijpen voordat een kind het gevoel krijgt dat weglopen de enige optie is.

Signalen

"Een vermist kind is vaak de laatste fase van een veel langer verhaal", zegt Frank Hoen, oprichter en voorzitter van AMBER Alert Europe. "Als we volwassenen kunnen helpen de signalen eerder te herkennen, kunnen we voorkomen dat kinderen ooit in die situatie terechtkomen."

Volwassenen de middelen geven om in actie te komen

Kinderen die opgroeien met geweld, misbruik of verwaarlozing thuis, weten vaak niet hoe ze zich moeten uitspreken, of zijn bang om dat te doen. Dat betekent dat de volwassenen om hen heen een cruciale rol spelen bij het signaleren van problemen.

Plotselinge veranderingen

De campagne "Thuis moet veilig zijn" helpt volwassenen te begrijpen waar ze op moeten letten en wat ze vervolgens moeten doen. De campagne belicht vijf waarschuwingssignalen die erop kunnen wijzen dat een kind thuis niet veilig is, waaronder plotselinge gedragsveranderingen, onverklaarbare verwondingen, constant op je hoede zijn, angst om naar huis te gaan en moeite hebben om zich open te stellen. Deze signalen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en nationale richtlijnen voor kinderbescherming, en zijn beoordeeld door experts uit verschillende vakgebieden in de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Blauwe plek bij kind

"Een blauwe plek bij een kind betekent niet automatisch dat er sprake is van mishandeling," zegt Hoen. "Maar als er iets niet klopt, is het belangrijk om op dat instinct te vertrouwen. Kleine signalen kunnen, wanneer ze samen worden gezien, wijzen op een patroon, en dan is het echt belangrijk om op te letten."

Een gecoördineerde internationale inspanning

De campagne "Thuis moet veilig zijn" wordt gelijktijdig in 20 landen en in 14 talen uitgerold. De deelnemende landen zijn Australië, Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Estland, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Polen, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

'Vroegtijdige interventie in alle landen versterken'

Deze internationale aanpak weerspiegelt de realiteit dat kinderbescherming en verdwijningen van kinderen geen rekening houden met nationale grenzen. Door een gedeeld begrip van waarschuwingssignalen en reacties te bevorderen, willen AMBER Alert Europe en haar partners vroegtijdige interventie in alle landen versterken.