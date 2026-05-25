Geparkeerde auto vliegt in brand in Drentse Borger

Op de Hoofdstraat in Borger bij de Albert Heijn brak zaterdagavond rond 19.30 uur brand uit in een auto die geparkeerd stond. De bestuurder kon tijdig de aanhanger afkoppelen.

Brand onder dashboard snel geblust

Brandweer van Borger kon de brand, die onder het dashboard zou zijn, tijdig blussen. Er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand is niet bekend maar kortsluiting wordt niet uitgesloten.