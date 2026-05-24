Jongen (13) overleden na aanrijding door motor op Pieter Calandlaan Amsterdam-West

Een 13-jarige jongen uit Amsterdam is zondag overleden nadat hij zaterdagavond ernstig gewond raakt bij een aanrijding op de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West. Dit meldt de politie.

Motorscooter

Zaterdagavond vond rond 20.05 uur een aanrijding plaats tussen een 18-jarige jongen uit Amsterdam op een motorscooter en een 13-jarige jongen uit Amsterdam als voetganger. De bestuurder van de motorscooter is hierbij aangehouden.

Melding hulpdiensten

Rond 20.05 uur krijgt de politie diverse meldingen over een ernstige aanrijding tussen een motorscooter en een voetganger op de Pieter Calandlaan. Als agenten ter plaatse komen, treffen ze een ernstig gewonde jongen aan. Dit blijkt de voetganger te zijn en starten direct de reanimatie.

Reanimatie

Andere hulpdiensten nemen hierna de reanimatie over, waarna hij naar het ziekenhuis wordt vervoerd. Ook het Mobiel Medisch Team (MMT) wordt hierbij ingezet. Helaas mocht alle medische hulp niet baten en is het slachtoffer op zondagmiddag 24 mei 2026 in het ziekenhuis overleden.

Motorrijder (18) aangehouden

De bestuurder van de motorscooter is na de aanrijding ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en vervolgens aangehouden. Opsporing Team Verkeer (OTV) en FO-verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het verkeersongeluk.