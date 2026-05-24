Groningen neemt tijdelijk asielzoekers uit Ter Apel op in de nachtopvang

De gemeente Groningen heeft zaterdagavond een aantal asielzoekers opgevangen die rond 22.00 uur in stad aankwamen.

Overvolle Ter Apel

Congrescentrum Hanzeplaza

De asielzoekers worden opgevangen in het congrescentrum Hanzeplaza. De asielzoekers worden uit Ter Apel overgebracht naar Groningen gebracht om daar te overnachten.