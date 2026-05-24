Stenen gooiende Ajax-supporters blijven langer vastzitten

Twee Ajax-supporters die donderdag werden aangehouden na de wedstrijd Ajax-Groningen in Volendam blijven vastzitten. 'De twee zijn vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, die besloot hun voorarrest te verlengen met twee weken', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) zaterdag.

Stenen en flessen naar politie gegooid

De supporters worden verdacht van het gooien met stenen en flessen naar de politie na afloop van de wedstrijd Ajax-FC Groningen. 'De officier van justitie die zich met voetbalzaken bezighoudt is blij dat de twee vast blijven zitten', aldus het OM. “Het laat zien dat je hier in Noord-Holland niet wegkomt met geweldpleging. Dat het geweld gericht is tegen politiemensen die hun best doen om wedstrijden zo veilig mogelijk te laten verlopen, maakt de zaak extra ernstig.”

Harry Styles

Rondom de wedstrijd van Ajax tegen Groningen werden vier mensen aangehouden, twee van hen zijn later heengezonden. Dit weekend zijn er nog twee wedstrijden in Noord-Holland. Zaterdagmiddag speelt Volendam tegen Willem II en op Eerste Pinksterdag speelt Ajax in Volendam tegen FC Utrecht. Ajax kan niet in zijn 'eigen' Arena spelen omdat deze is verhuurd aan de popidool Harry Styles die een concertreeks geeft van 10 avondvoorstellingen.