Bijna 1 op de 8 Nederlanders heeft een geheime lening verborgen voor de partner

Bijna één op de acht Nederlanders met een partner heeft op een gegeven moment een lening afgesloten zonder dat aan de partner te vertellen. Dat blijkt uit onderzoek van Lening.nl onder 400 Nederlandse volwassenen. Van de mensen met een partner zegt 11,75 procent een lening te hebben verzwegen. Slechts 11,25 procent had geen partner en valt daarmee buiten de vraag.

Wat het cijfer nog opmerkelijker maakt: het gaat hier om toegegeven geheime leningen. De werkelijke omvang van financiële geheimhouding in relaties ligt waarschijnlijk hoger, omdat mensen geneigd zijn sociaal wenselijk te antwoorden.

"11,75% van de Nederlanders met een partner heeft ooit een lening verzwegen. Financiële ontrouw is een onderschat fenomeen in Nederlandse relaties."

"We zien in de praktijk dat mensen heel lang wachten met eerlijk zijn over schulden. Niet omdat ze hun partner niet vertrouwen, maar simpelweg omdat ze zich schamen. Dat maakt het probleem uiteindelijk groter dan het had hoeven zijn." Jorrit Drenth —specialist persoonlijke financiën, Lening.nl

Partner weet vaak niet hoe het er echt voor staat

Naast het actief verzwijgen van leningen, is de passieve onwetendheid ook groot. Negen procent van de respondenten geeft aan dat de partner 'geen idee' heeft van de hoogte van de huidige schulden. Nog eens veertien procent zegt dat de partner het 'ongeveer, maar niet precies' weet. Slechts 38 procent is volledig open over de eigen financiële situatie.

Dat betekent dat van alle respondenten met een partner, bijna een kwart de partner niet of nauwelijks op de hoogte heeft van de werkelijke schuldpositie.

Hoeveel weet jouw partner over jouw schulden?

38% Ja, volledig(n=152)

14% Ongeveer, maar niet precies(n=56)

9% Nee, geen idee(n=36)

39% Niet van toepassing (geen partner)(n=156)

Gevolgen voor de relatie

Financiële geheimhouding blijft niet altijd zonder gevolgen. Bijna 7 procent van alle respondenten geeft aan dat een verborgen schuld leidde tot een serieus conflict. Voor 4,75 procent liep het uit op een definitieve breuk. Bij meer dan één op de tien Nederlanders beschadigde een financieel geheim de relatie dus ernstig.

Waarom zwijgen mensen?

Onder de respondenten die een lening verzwegen, noemt 38,13 procent schaamte als voornaamste reden. Ruim een op de vijf (21,58 procent) wilde financieel onafhankelijk blijven. Bijna 17 procent dacht dat de partner of familie het toch niet zou begrijpen, en 15 procent wilde conflicten uit de weg gaan.

Voornaamste reden voor geheimhouding

38,13% Ik schaamde me(n=53)

21,58% Ik wilde financieel onafhankelijk blijven (n=30)

16,55% Ik dacht dat partner/familie het niet zou begrijpen (n=23)

15,11% Ik wilde geen ruzie(n=21)

8,63% Anders (n=12)

"De angst voor ruzie is eigenlijk de minst genoemde reden. Mensen zwijgen veel vaker uit schaamte. Dat is een belangrijk inzicht, want het betekent dat eerlijker worden over schulden in de eerste plaats een kwestie is van zelfacceptatie — niet van communicatietraining."