Ook in hoger beroep celstraffen voor fraude met pgb-gelden

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft twee broers uit Utrecht veroordeeld tot onvoorwaardelijke gevangenisstraffen van 46 en 34 maanden voor het feitelijk leidinggeven aan een thuiszorgorganisatie die door middel van valse facturen en zorgovereenkomsten diverse instanties heeft opgelicht.

Pgb-fraude



Verdachten zijn gedurende een periode van meer dan vier jaar betrokken geweest bij grootschalige fraude met persoonsgebonden budgetten (pgb). Via een B.V. werden structureel facturen bij zorgkantoren ingediend waarop vermeld stond dat zorg was verleend, terwijl die zorg in werkelijkheid niet of niet volledig was verleend. De uitgekeerde pgb-gelden werden vervolgens gedeeld met de budgethouders. Verdachten hebben zo op grove wijze misbruik gemaakt van de pgb-regelgeving. In totaal is een bedrag van ongeveer 5,4 miljoen euro aan pgb-geld onterecht ontvangen. Een deel van de opbrengst van de fraude is besteed aan de bouw van een appartementencomplex in Turkije.

Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel



Het hof heeft de omvang van de wel gefactureerde, maar niet verleende zorg berekend op een bedrag van ongeveer 5,4 miljoen euro. Een groot deel van dat bedrag werd gedeeld met de budgethouders. Het hof heeft bepaald dat de twee broers het door hen wederrechtelijk verkregen voordeel moeten terugbetalen aan de Staat. Daarbij gaat het om bedragen van 1,4 miljoen euro en 20.000 euro.

Derde zaak



De zaak waarin de derde broer verdachte is, is aangehouden. Dat betekent, dat de inhoudelijke behandeling van deze zaak nog gaat plaatsvinden, waarna uitspraak zal volgen.