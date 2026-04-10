Vrouw (50) uit Emmen langer vast vanwege mogelijke rol bij levensdelict op Ralf Meinema

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat een 50-jarige vrouw uit Emmen veertien dagen langer in voorarrest moet blijven. 'Zij wordt ervan verdacht een rol te hebben gehad bij het levensdelict op Ralf Meinema uit Klazienaveen', zo meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

'Kofferbakmoord' Stieltjeskanaal

Het lichaam van Ralf Meinema werd op vrijdag 31 maart 2017 levenloos gevonden langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Hij werd aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300 SE. Politie en OM gaan er vanuit dat er meerdere mensen betrokken zijn geweest bij zijn dood.

Beperkingen

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat zij alleen contact mag hebben met haar advocaat. Dat maakt ook dat het Openbaar Ministerie terughoudend is met verdere mededelingen.