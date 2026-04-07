Vrouw (50) uit Emmen aangehouden in onderzoek kofferbakmoord op Ralf Meinema

In het onderzoek naar de dood van Ralf Meinema (31) uit Klazienaveen, ook wel bekend als de 'kofferbakmoord', is vandaag een 50-jarige vrouw uit Emmen aangehouden. 'Zij wordt verdacht van betrokkenheid bij het levensdelict. De politie gaat er vanuit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van Ralf', zo meldt de politie dinsdag.

'Kofferbakmoord'

Ralf Meinema is in de vroege ochtend van 31 maart 2017 levenloos aangetroffen in de kofferbak van zijn Mercedes 300SE, langs het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden. Het voorste gedeelte van zijn auto hing in het kanaal. Ralf is met veel geweld om het leven gebracht. Hij overleed op 31-jarige leeftijd.

Meerdere personen betrokken bij dood Ralf

De politie heeft deze impactvolle zaak nooit losgelaten en al die jaren is er hard gewerkt aan het onderzoek. Binnen dat onderzoek hebben nieuwe aanknopingspunten de afgelopen periode geleid tot de aanhouding van de vrouw uit Emmen. Zij zit vast in volledige beperkingen.

'Meerdere personen betrokken'

Het onderzoeksteam gaat er nog altijd vanuit dat er meerdere personen betrokken zijn geweest bij de dood van Ralf. Dat betekent dus ook dat er mensen moéten zijn die meer weten over wat er precies met Ralf is gebeurd en wie daarbij betrokken zijn geweest. Zij dragen dat al negen jaar met zich mee en de familie van Ralf zit daardoor al jaren in onzekerheid.

Het moment om informatie te delen is nu

'Deze aanhouding kan nu de aanleiding zijn de informatie wél met ons te delen. Het is altijd mogelijk om dat anoniem te doen via Meld Misdaad Anoniem. Je blijft dan ook echt anoniem voor de politie. Ook zijn er binnen de politie speciale teams die ervoor zorgen dat je identiteit afgeschermd blijft. Weet u meer over de dood van Ralf Meinema, nu negen jaar geleden? Dit is het moment om contact met ons te zoeken', aldus de politie.

Informatie delen

Mensen kunnen informatie delen via de Opsporingstiplijn 0800 – 60 70 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000. De speciale teams van de politie die ervoor kunnen zorgen dat niemand anders komt te weten dat u informatie deelt met de politie, zijn te bereiken via het Team Nationale Inlichtingen of via 088 - 661 77 34.