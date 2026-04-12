CBS: oppervlakte biologische landbouw met 3,1 procent toegenomen

In 2025 is de biologisch gecertificeerde landbouwgrond met 3,1 procent toegenomen tot 86,9 duizend hectare. Dit meldt het CBS.

Zelfde hoeveelheid bedrijven

'Het aantal biologische land- en tuinbouwbedrijven is vrijwel hetzelfde als een jaar eerder (-12 bedrijven). Biologische landbouwbedrijven zijn gemiddeld 45,3 hectare groot, 1,6 hectare meer dan in 2024', aldus het CBS op basis van definitieve cijfers van de Landbouwtelling.

Omschakelen naar biologisch

Voordat boeren hun producten als biologisch mogen verkopen, moeten zij een certificaat krijgen. Hiervoor moeten boeren een periode ‘in omschakeling’. Deze omschakelperiode duurt gemiddeld twee jaar. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om land in delen om te schakelen.

Iets meer toe- dan afname biologische landbouwgrond

Sinds 2015 neemt de biologisch gecertificeerde landbouwgrond elk jaar toe. In 2025 is er 7,8 duizend hectare biologische landbouwgrond bijgekomen ten opzichte van 2024, terwijl er 5,3 duizend hectare vanaf ging. Daarmee kwam er ruim 2,5 duizend hectare biologische landbouwgrond bij.

Gecertificeerd

Van alle biologisch gecertificeerde stukken grond (84,3 duizend hectare in 2024) was 93,8 procent ook in 2025 biologisch gecertificeerd. Tussen 2018 en 2025 was gemiddeld 94,1 procent van de biologische landbouwpercelen ook een jaar eerder biologisch. In Nederland zijn ruim 1,9 duizend gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven.

Ruim 4 duizend nieuwe hectares in omschakeling

In 2025 was 6,2 duizend hectare landbouwgrond in omschakeling naar biologisch, dat is 6,4 procent minder dan een jaar eerder. Er kwam 4,1 duizend hectare landbouwgrond in omschakeling bij, terwijl er 4,4 duizend hectare in omschakeling af ging. Een derde van de landbouwpercelen (2,1 duizend hectare) in omschakeling was in 2024 ook in omschakeling. Van 2018 tot 2025 was gemiddeld 29,9 procent van de grond in omschakeling ook in het jaar daarvoor in omschakeling. In 2025 waren 418 bedrijven in omschakeling, terwijl dit er in 2024 nog 422 waren.