Scholieren in Utrecht ‘snuffelen’ luchtkwaliteit met speciale sensor op hun fiets

Scholieren van 23 middelbare scholen in de provincie Utrecht hebben dit schooljaar met een sensor op hun fiets ‘gesnuffeld’ hoe schoon of vies de lucht is in hun omgeving. Dit meldt de provincie Utrecht.

Relatief veel fijnstof in autoluw gebied

'Met dit project hebben zij verrassende inzichten opgedaan over de luchtkwaliteit. Zo was opvallend dat in een autoluw gebied relatief veel fijnstof werd gemeten', aldus de provincie. “Maar dat komt waarschijnlijk door de snelweg die in de buurt loopt”, was de conclusie van het scholierenteam.

Blauw kastje op een fietsstuur

Leerlingen van het Griftland College (Soest) presenteerden vandaag in Paushuize in Utrecht hun bevindingen over de luchtkwaliteit. Hun metingen leveren een bijdrage aan het in kaart brengen van de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Te veel fijnstof is slecht voor de luchtkwaliteit en is ongezond. Wie meerdere jaren ongezonde lucht inademt, kan ziek worden of zelfs eerder overlijden. Naast het meten van de luchtkwaliteit hebben leerlingen van het Leidsche Rijn College (Utrecht) onderzoek gedaan naar microplastics in het water.

Landelijk programma

De provincie Utrecht was vijf jaar geleden samen met GLOBE Nederland initiatiefnemer van de Snuffelfiets op drie middelbare scholen. De pilot is uitgegroeid tot een project met twintig tot dertig scholen in de provincie en was een voorbeeld voor meer dan dertig andere projecten in het land met middelbare scholen. Inmiddels zijn 712 Snuffelfiets-sensoren in meer dan dertig gemeenten door heel Nederland verspreid. Binnenkort haken ook basisscholen aan, want hoe jonger iemand zich bewust is van het belang van luchtkwaliteit, hoe meer gezondheidswinst dit kan opleveren.

Hypothese

De middelbare scholieren die afgelopen maanden met de sensor op hun fiets snuffelden, toonden vandaag de resultaten van hun metingen. Een onverwachte bevinding was dat er geen verschil in fijnstof was gemeten langs een drukke weg vergeleken met een weg met bomen in het buitengebied. De conclusie was dat dit misschien te maken heeft met boerderijen in de omgeving die ook fijnstof uitstoten. En juist in lijn met de hypothese van een ander team was dat op de route naar school meer fijnstof werd gemeten tijdens de ochtendspits dan op de terugweg, buiten de spits. Het advies van de jonge onderzoekers die de route elke dag fietsen is dan ook: “Probeer buiten de spits te reizen.”

Begin van verandering

Gedeputeerde voor milieu, Huib van Essen: "Iedereen heeft recht op schone lucht. Daarom vind ik het project Snuffelfiets geweldig. Jongeren ontdekken dat luchtkwaliteit niet iets abstracts is, maar iets wat ze elke dag voelen op weg naar school. En dat is het begin van verandering, want ze hebben het er ook thuis over. Iedereen kan elke dag helpen de lucht schoner te krijgen. Bijvoorbeeld door vaker te fietsen, een auto te delen en de houtkachel niet aan te steken bij windstil weer.”

Samenwerking

De provincie Utrecht ondersteunt het project Snuffelfiets financieel en inhoudelijk, in samenwerking met GLOBE Nederland, het RIVM en het landelijke Schone Lucht Akkoord (SLA). Binnen dit nationale akkoord werken provincies en gemeenten samen aan schonere lucht en daarmee aan een gezondere leefomgeving voor inwoners. De partijen roepen scholen op om deel te nemen aan het project Snuffelfiets. Scholen ontvangen dan lesmateriaal, ondersteuning van GLOBE en sensoren voor de metingen.