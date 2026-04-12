Vermoedelijk veel meer bevers in Limburg dan gedacht

In Limburg leven waarschijnlijk veel meer bevers dan tot nu toe werd aangenomen. 'Afhankelijk van het seizoen wordt het totaal aantal bevers in de provincie geschat op 2.000 tot 3.700 bevers', zo meldt de Provincie Limburg op basis van cijfers van nieuw onderzoek uitgevoerd in opdracht van de provincie.

Gezocht naar sporen

In het voorjaar van 2025 is op verschillende plekken in Limburg onderzocht waar bevers wonen. Deskundigen hebben gezocht naar sporen van bevers, zoals burchten, holen en geurmerken. Dit is gedaan in zogenaamde ‘kilometerhokken’. Een kilometerhok is een vierkant stuk land van 1 bij 1 kilometer. In totaal is er op 99 van dit soort stukken land gezocht naar beversporen. Op basis van wat de onderzoekers daar vonden, konden ze inschatten hoeveel beverterritoria er zijn in Limburg. Uit die informatie is vervolgens een schatting gemaakt van het totale aantal bevers in de provincie.

Aantal bevers verschilt per seizoen

Het rapport schat het aantal bevers in Limburg in het voorjaar van 2025 tussen de 2.000 en 2.450 dieren van minimaal 1 jaar oud. In de zomer, als de jongen zijn geboren, loopt dit op naar 3.000 tot 3.700 bevers. Deze aantallen zijn drie keer hoger dan eerdere schattingen. In 2021 gingen onderzoekers nog uit van ongeveer 1.100 tot 1.200 bevers in de zomerperiode. De onderzoekers wijzen erop dat de getallen een benadering zijn: het exacte aantal bevers in Limburg is niet bekend. Voor een preciezer beeld is volgens het rapport meer onderzoek nodig, verspreid over verschillende perioden en gebieden.

Toename in heel Limburg

Uit het onderzoek blijkt verder dat de bever zich op steeds meer plekken in Limburg vestigt en in de gebieden die langer bezet zijn neemt de dichtheid toe. In vergelijking met 2014 zijn er nu 2,5 keer zoveel beverterritoria in de onderzochte gebieden. In alle onderzochte gebieden zijn nu sporen van bevers gevonden in tegenstelling tot voorgaande jaren, waar in sommige gebieden bevers volledig afwezig waren. Dit duidt op een toename in de hele provincie.

Ingewikkeld punt

Gedeputeerde Léon Faassen (Natuur): “Voor een diersoort die het ooit heel moeilijk had is dit een heel behoorlijk aantal. We komen nu wel op een ingewikkeld punt: aan de ene kant blijven de leefgebieden aandacht nodig hebben om voldoende bevers in Limburg te houden, maar aan de andere kant hebben we ook zorgen over gevaar en grote schade die de bever veroorzaakt voor bewoners van Limburg. Het beverbeheer is niet eenvoudig en heeft onze volle aandacht. Begin zomer verschijnen de resultaten van de verschillende onderzoeken die we laten doen – en dan kunnen we verder bouwen aan verstandig beleid voor de toekomst.”

Meer onderzoek volgt snel

Naast het schattingsonderzoek dat nu naar buiten komt laat de Provincie meer onderzoeken doen, waarvan de resultaten begin zomer van 2026 worden verwacht. Het gaat om een draagkrachtanalyse, schade-onderzoek, beleidsevaluatie en ecologisch onderzoek naar de invloed van de bever op de natuur in het Bunder- en Elslooërbos. Daarnaast doet het Waterschap Limburg onderzoek naar risicolocaties. De uitkomsten van deze onderzoeken gaan helpen bij eventuele aanpassingen van het beverbeleid.

'Beleid dat voor alle partijen past'

Arnold Jansen (Waterschap Limburg): “Als waterschap waren we er al een tijd van overtuigd dat er meer bevers zijn dan gedacht. Elke dag zijn we hard in de weer met beverbeheer. Steeds vaker ontstaat het conflict tussen bever en mens, omdat de bever zich vestigt op plekken in de bebouwde kom. Veiligheid staat voorop en daarom moeten we helaas vaker ingrijpen. Ondertussen zijn we ook blij met de bever: het is een prachtig dier dat een grote bijdrage levert aan de biodiversiteit en aan het vasthouden van water in tijden van droogte. Over enkele maanden komen de resultaten van de andere onderzoeken. Samen met de Provincie gaan we op basis van alle resultaten toewerken naar een beleid dat voor alle partijen past.”