Heel kleine kans op gezondheidseffecten, maar asbest in speelzand onwenselijk

Bij een steekproef van verschillende soorten speelzand trof de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in een deel van de producten asbest aan. Het RIVM concludeert nu dat de kans op gezondheidseffecten voor kinderen die met speelzand spelen erg klein is. Dit geldt ook voor werknemers van basisscholen en kinderopvangcentra die in hun werk met speelzand in aanraking komen. In vier producten decoratiezand zat veel meer asbest dan in de andere producten. Volgens het RIVM zijn er voor deze producten wel zorgen als er vaak en lang mee wordt gespeeld. Het RIVM benadrukt dat het altijd onwenselijk is dat er asbest zit in speelzand of ander speelgoed, en adviseert om asbest in speelzandproducten goed te blijven monitoren.

De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) onderzocht een steekproef van 106 producten met speelzand. Het gaat daarbij om kinetisch speelzand, decoratiezand, zandbakzand en speeltjes waarin zand zit. In 40 producten is asbest gevonden. Het RIVM heeft nu beoordeeld of voor deze producten de blootstelling aan asbest zo hoog kan zijn dat het een risico is voor de gezondheid van kinderen en van werknemers op basisscholen en kinderopvangcentra.

Over het algemeen heel kleine kans op gezondheidseffecten

De kans dat speelzand met asbest gezondheidseffecten veroorzaakt is heel klein. Dit geldt zowel voor kinderen die met het speelzand spelen, als voor werknemers van basisscholen en kinderopvangcentra die in hun werk met het asbest uit speelzand in aanraking komen. In de meeste producten zit heel weinig asbest. Bij het spelen met speelzand is de blootstelling aan asbest over het algemeen dan ook laag en de kans op gezondheidseffecten heel klein.

Voorzichtige schatting door onzekerheden

Veel factoren die invloed hebben op de blootstelling zijn niet bekend. Zo is er niet gemeten hoeveel asbest werkelijk vrijkomt en hoe het zich in een ruimte verspreidt. Ook is niet bekend hoe vaak en hoeveel jaar kinderen met deze producten spelen. Uit voorzorg gaat het RIVM daarom in de berekeningen uit van het meest nadelige scenario: dat een kind 13 jaar lang, een paar keer per week met een verontreinigd product speelt. In de praktijk zal dat niet snel gebeuren. Voor werknemers gaat het RIVM ervan uit dat blootstelling 40 jaar, 5 dagen per week, 8 uur per dag plaatsvindt.

Vier producten decoratief zand met veel hoger asbestgehalte

In vier producten decoratiezand zat veel meer asbest dan in de andere producten. Voor deze producten kunnen op basis van de hierboven beschreven scenario’s, gezondheidseffecten voor kinderen en werknemers niet uitgesloten worden. Als deze producten af en toe gebruikt worden dan is de kans op gezondheidseffecten heel klein. Voor werknemers is het aannemelijk dat soms de wettelijke dagelijkse grenswaarde voor blootstelling aan asbest kan worden overschreden. Deze vier producten zijn inmiddels niet meer te koop.

Alle gevallen van blootstelling aan asbest onwenselijk

Het RIVM benadrukt dat asbest in speelgoed in alle gevallen onwenselijk is. Het is belangrijk om blootstelling aan asbest zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom adviseert het RIVM om asbest in speelzandproducten goed te blijven monitoren.