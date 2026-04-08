OM vervolgt gijzelnemer café Ede voor nieuwe gijzeling in PI Vught

Het Openbaar Ministerie Oost-Brabant gaat de 30-jarige man die in maart 2024 vier mensen gijzelde in een café in Ede vervolgen voor een tweede gijzeling in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) van de PI Vught. Dit meldt het OM vandaag.

Sinterklaasavond PI Vught

De 2e gijzeling vond plaats op 5 december vorig jaar. 'Op Sinterklaasavond werd een groep medewerkers door de gedetineerde urenlang tegen zijn wil vastgehouden. Ze werden onder andere bedreigd met een mes', aldus het OM.

Onderhandelaar ingezet

Toen duidelijk werd wat zich op de betreffende afdeling van het PPC afspeelde, werd groot alarm geslagen. Er werd direct een grote politiemacht op de been gebracht en straten in de wijde omgeving werden afgezet. Een onderhandelaar van de politie kreeg de verdachte uiteindelijk zo ver zich over te geven. De medewerkers raakten bij de gijzeling gelukkig niet gewond. Wel waren ze enorm geschrokken door wat hen was overkomen. Ze hebben kort na het incident aangifte gedaan bij de politie.

In afwachting van plaatsing in tbs-kliniek

De 30-jarige verdachte zat in de PI Vught vast in afwachting van plaatsing in een tbs-kliniek. Deze maatregel was hem opgelegd na de gijzeling in een café in Ede. De verdachte wilde met de gijzeling in het PPC onder andere afdwingen dat hij zou worden overgeplaatst naar een andere inrichting. De 30-jarige lijdt aan verschillende psychiatrische stoornissen, maar volgens een deskundige die hem na de tweede gijzeling onderzocht is er geen sprake van volledige ontoerekenbaarheid. Met andere woorden: hoewel hij psychisch ziek was, was hij zich bewust van het strafbare van zijn handelen en kan hij hiervoor ten dele verantwoordelijk worden gehouden.

Vervolgen als signaal naar slachtoffers en samenleving

Hoewel de verdachte in afwachting is van plaatsing in een TBS-kliniek en hij de hulp die daar aan hem gegeven kan worden nodig heeft vanwege zijn stoornissen, vindt het Openbaar Ministerie toch dat hij vervolgd moet worden. Ook als dat betekent dat het langer duurt voordat zijn TBS-behandeling kan aanvangen. Het gaat namelijk om een zeer ernstig feit. De groep medewerkers werden vastgehouden en vreesden voor hun leven.

Spreekrecht slachtoffers

Het is voor de slachtoffers van de gijzeling belangrijk dat zij, wanneer zij dat willen, tijdens een zitting gebruik kunnen maken van hun spreekrecht om zo te kunnen vertellen wat hen die avond is overkomen en welke sporen dat heeft nagelaten. Ook kunnen zij een schadevergoeding vragen.

'Duidelijk signaal afgeven'

Het Openbaar Ministerie vindt het ook van groot belang dat er een helder en duidelijk signaal afgegeven wordt richting de samenleving én gedetineerden dat geweld of dreiging met geweld jegens medewerkers die dag in dag uit keihard werken in het detentiewezen niet getolereerd wordt.