Vier verdachten aangehouden voor openlijke geweldpleging na voetbalwedstrijd

Zondag 8 maart 2026 werd in het voetbalstadion van NAC Breda de wedstrijd tussen NAC en Feyenoord gespeeld. Na afloop van de wedstrijd verzamelden een groep supporters zich in het stadion. Vervolgens werd er in groepsverband geweld gebruikt en is een slachtoffer mishandeld.

De politie startte meteen een onderzoek naar de identiteit van de verdachten. Na onder andere het uitlopen van camerabeelden, zijn vrijdagochtend vier verdachten aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Prinsenbeek en een minderjarige jongen, een 21-jarige man en een 46-jarige man alle drie uit Breda. Ze zijn meegenomen naar het politiebureau en zitten vast voor verhoor. De politie doet nog verder onderzoek en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. Verdachten kunnen zichzelf ook melden bij de politie.