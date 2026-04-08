Politie houdt partner (39) aan door misdrijf omgekomen vrouw (40) Koninginneweg Amsterdam

De politie heeft vandaag een verdachte aangehouden in het onderzoek naar aanleiding van de vondst van een overleden 40-jarige vrouw in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam. 'Het gaat om de 39-jarige partner van de vrouw', zo laat de politie zojuist weten.

Misdrijf

Donderdag 26 maart werd in een woning aan de Koninginneweg in Amsterdam-Zuid een overleden vrouw aangetroffen. De politie startte direct een onderzoek, onder andere om te achterhalen of er mogelijk sprake was van strafbare feiten rond haar dood. Inmiddels houdt de recherche er sterk rekening mee dat het slachtoffer, een 40-jarige Amsterdamse, door een misdrijf om het leven is gekomen.

Verdachte in beperkingen

De verdachte betreft de partner van het overleden slachtoffer, een 39-jarige man uit Amsterdam. Hij zit op dit moment vast in beperkingen. Dat houdt in dat hij alleen contact mag hebben met een advocaat. Vanwege die beperkingen doet de politie verder geen inhoudelijke mededelingen over de zaak en/of de verdachte.