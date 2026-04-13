Nederland in één klap 5 miljonairs rijker

Afgelopen vrijdagavond werd de trekking gehouden van de Staatsloterij Jackpot die op dat moment op 22 miljoen euro stond. De Jackpot viel op het lotnummer GZ 27467 maar de gelukkige winnaar was niet één deelnemer die het lot met dit winnende nummer had maar het betrof maar liefst vijf deelnemers die in één klap miljonair werden. De Jackpot viel namelijk op het lotnummer dat was verkocht als vijf 1/5e loten.

Vijf winnaars door het hele land

'De vijf winnaars komen uit Amsterdam, Groningen, Leerdam, gemeente Tietjerksteradeel en Venlo en zij kunnen elk het bedrag van 4,4 miljoen euro belastingvrij binnenkort op hun bankrekening bijgeschreven zien', zo meldt de Staatsloterij.

Nog 2 kersverse miljonairs

'Naast de winnaars van de jackpot werden vrijdagavond nog twee Staatsloterij-spelers miljonair. In de gemeente Medemblik (lotnummer EV 55605) en in Nieuw-Vennep (lotnummer HE 23654) vielen de hoofdprijzen van 1 miljoen euro belastingvrij', aldus de Staatsloterij.

Eerste Hulp bij Geluk

“Wat een moment voor zeven spelers van Staatsloterij, die zich vanaf nu miljonair mogen noemen. Een onvergetelijke avond. Dat we met zo’n hoge jackpot vijf winnaars blij kunnen maken, maakt het extra bijzonder. We nodigen alle winnaars graag uit op ons kantoor in Rijswijk voor Eerste Hulp bij Geluk, zodat wij hen optimaal kunnen adviseren en begeleiden na het winnen van deze grote geldprijzen”, aldus Tonny Dijkhuizen, die namens Staatsloterij prijswinnaars begeleidt.