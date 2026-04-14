Minder verhuizingen binnen 4 kilometer, gemiddelde verhuisafstand neemt toe

In 2024 verhuisden mensen gemiddeld 18 kilometer, 2 kilometer meer dan in 2015. De verhuisafstand is in de Randstad het meest toegenomen. Vooral gezinnen met kinderen zijn gemiddeld over langere afstanden verhuisd. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een nieuwe analyse.

De meeste mensen verhuizen niet ver, maar vooral vanaf 2020 is de gemiddelde verhuisafstand toegenomen. In 2024 verhuisde de helft van de mensen binnen een straal van 4 kilometer van hun oude woonplaats, en drie kwart verhuisde niet verder dan 17 kilometer. Tien jaar eerder was dat nog 3 kilometer en 13 kilometer.

Minder verhuizingen binnen 4 kilometer

In 2024 verhuisde 8,1 procent van de bevolking, iets minder dan in 2015 (8,5 procent). Er waren minder korteafstandsverhuizingen tot 4 kilometer. Iets meer mensen verhuisden over een afstand van 4 tot 20 kilometer. Ook was er een kleine toename van het aantal verhuizingen van meer dan 20 kilometer.

Vooral gezinnen met kinderen verhuizen wat verder

Vooral kinderen en 30- tot 65-jarigen verhuisden verder weg in 2024. Bij jongeren en ouderen is er minder verschil ten opzichte van 2015.

Jongeren verhuizen gemiddeld het verst, vooral als ze gaan studeren. Voor 18- tot 25-jarigen die aan het eind van het jaar studeren is de gemiddelde verhuisafstand 49 kilometer in 2024. Werkende jongeren die uit huis gaan, verhuizen veel minder ver (17 kilometer). In 2015 verhuisden zowel studerende (42 kilometer) en werkende 18- tot 25-jarigen (15 kilometer) minder ver.

Ook mensen die richting pensioenleeftijd gaan, verhuizen iets verder dan gemiddeld (19 kilometer). Het aantal verhuizingen neemt dan juist af.