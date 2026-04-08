Korporaal Amalia van Oranje aan de slag gegaan bij de luchtmacht

Prinses Amalia is sinds vandaag als korporaal onder de wapenen bij de Koninklijke Luchtmacht. 'Ze doet er dienst als militair werkstudent', zo meldt het ministerie van Defensie zojuist.

Defensieloopbaan

Eerder was de prinses als werkstudent verbonden aan de Bestuursstaf van Defensie in het ministerie in Den Haag. De korporaal begon haar defensieloopbaan met de Algemene Militaire Opleiding (AMO) aan het Defensity College. Dit deel rondde ze in januari dit jaar af. Ze leerde onder meer een wapen te gebruiken, te navigeren en zich te camoufleren.

Hechte band

Er is van oudsher een hechte band tussen de krijgsmacht en het Koninklijk Huis. Willem van Oranje was legeraanvoerder. Ook latere stadhouders en koningen voerden vaak de troepen aan. Prins Bernhard was ooit de eerste Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

Vliegbrevet koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander vervulde vanaf 1985 zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Verder haalde hij onder meer zijn groot militair vliegbrevet op de Fokker F-27 van de luchtmacht. Bij de landmacht nam hij deel aan verschillende oefeningen. Binnen de krijgsmacht heeft hij als koning een bijzondere positie en militaire hoedanigheid.

Warm hart

Koningin Máxima draagt Defensie eveneens een warm hart toe. Zij is na een militaire training nu reservist bij de Koninklijke Landmacht.