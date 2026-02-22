Koos Postema (93) overleden

TV- en radiopresentator Koos Postema is zaterdag op 93-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van ouderdom. Dit melden verschillende media.

Postema verwierf zijn bekendheid onder andere door het presenteren van het sportprogramma Langs de Lijn, radio Tour de France en later op tv als presentator van het programma klasgenoten.

Hij overleed in het bijzijn van zijn twee dochters en de uitvaart zal in besloten kring zijn.