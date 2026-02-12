Legendarische vechtkunstenaar Bruce Lee krijgt een wassen beeld

Madame Tussauds Amsterdam presenteert met trots het nieuwe wassen beeld van de legendarische vechtsporter, acteur en filosoof Bruce Lee. Met dit beeld eert de attractie een wereldwijd icoon die generaties heeft geïnspireerd met zijn films, filosofie en vechtkunst.

Van archiefmateriaal tot levensecht portret

Het nieuwe beeld is tot stand gekomen na maanden intensief werk in de studio van Madame Tussauds in Londen. Specialisten baseerden zich op historisch beeldmateriaal, foto’s en filmfragmenten om Bruce Lee zo nauwkeurig mogelijk te reconstrueren. Zijn gespierde houding, scherpe blik en kenmerkende uitstraling zijn tot in detail uitgewerkt. Het unieke aan dit wassen beeld is de dynamische houding, waarbij Lee over een stel kratten heen springt. Deze pose vangt perfect zijn welbekende snelheid en precisie. Zijn bewegingen waren zelfs zo snel dat filmmakers hem vroegen om langzamer te bewegen, zodat de camera’s het goed konden vastleggen.

Blijvende impact

Bruce Lee werd beroemd met films als Enter the Dragon, Fist of Fury en Way of the Dragon en schreef geschiedenis als de eerste Aziatisch-Amerikaanse acteur in een hoofdrol binnen een grote Hollywoodproductie. Naast zijn carrière in film ontwikkelde hij zijn eigen vechtstijl, Jeet Kune Do, en verdiepte hij zich in filosofie. Zijn gedachtegoed en invloed zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar in sport, film en populaire cultuur. Door bijvoorbeeld zijn bekende uitspraken zoals ‘be water, my friend’, waarmee hij doelt op dat water flexibel en kalm is, maar ook door harde rotsen kan breken. Hij is een bijzondere toevoeging aan de film zone van het museum door zijn wereldwijde impact.

Het nieuwe wassen beeld van Bruce Lee is vanaf vandaag te zien in Madame Tussauds Amsterdam.