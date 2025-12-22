Zanger Chris Rea van Kersthit 'Driving home for Christmas' op 74-jarige leeftijd overleden

Zijn bekendste nummer 'Driving Home For Christmas' is tijdens deze Kerstdagen veelvuldig op de radio te horen. Maar vanaf vandaag heeft het nummer een extra lading erbij gekregen nadat vandaag, maandag 22 december 2025, bekend is gemaakt dat de zanger op 74-jarige leeftijd is overleden.

Kerstklassieker

Chris Rea bracht de bekende Kerstklassieker uit in 1986. Andere bekende nummers van de zanger zijn Fool (If You Think It's Over), Josephine (opgedragen aan zijn eigen dochter) en I can hear your heartbeat. Rea had succes met zijn kenmerkende diepe en rauwe stemgeluid en dan vooral in de jaren 80. De zanger verkocht meer dan 30 miljoen albums.