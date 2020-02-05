Twee aanhoudingen in lopend onderzoek grootschalige invoer drugs

Op woensdag 4 februari zijn twee verdachten aangehouden in een onderzoek naar het grootschalig en professioneel invoeren van verdovende middelen op Nederlands grondgebied. 'Het gaat om een 44-jarige man uit Zaandam en een 60-jarige man uit Amsterdam', zo meldt de politie donderdag.

Meerdere doorzoekingen panden

In het lopend onderzoek zijn meerdere doorzoekingen uitgevoerd in woningen en bedrijfspanden in Zaandam, Amsterdam en Hilversum.

Onderschepping container

'Eind januari werd een container in Nederland onderschept waarin zeshonderd kilo bruto cocaïne verborgen zat. De container is vermoedelijk vanuit Colombia via Antwerpen in Nederland binnengebracht. De container en de cocaïne zijn in beslag genomen. De twee aangehouden verdachten worden onder andere verdacht van deze invoer. Het onderzoek van de recherche in de eenheid Noord-Holland gaat onverminderd door', aldus de politie.