Mijlpaal bereikt: 1000 inwoners begeleid bij stoppen met roken

Duizend inwoners van Friesland hebben zich aangemeld voor professionele begeleiding bij het stoppen met roken via In Gesprek Over Roken (IGOR) van GGD Fryslân. Het gaat om mensen die vaak al jarenlang roken en te maken hebben met een hardnekkige nicotineverslaving en ingesleten gewoonten.

Stoppen met roken is voor veel mensen geen eenvoudige beslissing. Roken is sterk verweven met het dagelijks leven en stoppen vraagt vaak om een langdurig en intensief proces, met momenten van twijfel en soms terugval. Juist daarom is deze mijlpaal meer dan een rond getal. Veel rokers willen wel stoppen, maar vinden de stap naar hulp groot. “Ongeveer 80 procent van de rokers wil eigenlijk stoppen. Met IGOR maken we die stap zo klein mogelijk,” zegt Akke Hofstee, wijkregisseur In Gesprek Over Roken en programmaleider Rookvrije Generatie Fryslân.

Uit ervaring blijkt dat ongeveer 40 procent van de mensen die stoppen met professionele hulp rookvrij blijft. Dat levert gezondheidswinst op. Mensen ervaren vaak meer rust, een betere conditie en minder stress op de lange termijn. Daarnaast besparen zij gemiddeld zo’n 200 euro per maand.

In Gesprek Over Roken (IGOR)

IGOR is onderdeel van het landelijke programma Een Rookvrij Leven voor Iedereen, waarin 38 wijken in Nederland deelnemen. In Friesland gebeurt dit in Bolsward, Drachten, Harlingen, Lemmer en Tytsjerksteradiel. Binnen IGOR werken GGD Fryslân, welzijnsorganisaties, sportaanbieders en stoppen-met-rokencoaches samen.

De aanpak richt zich op ondersteuning en niet op controle. Ook mensen die (nog) niet willen stoppen worden uitgenodigd voor een open gesprek. Begrip en respect staan daarbij centraal.

Roken en stress

Een veelgehoorde gedachte is dat roken helpt tegen stress. Op de lange termijn werkt dit juist anders, omdat het lichaam steeds opnieuw nicotine nodig heeft. “Bij stress of verveling grijpen mensen vaak automatisch naar een sigaret,” zegt stoppen-met-rokencoach Henri Veldman uit Bontebok. “Samen kijken we waar die momenten zitten en hoe je dat kunt vervangen door iets anders.”

Henri weet uit eigen ervaring hoe hardnekkig roken kan zijn. Hij is zelf een verstokt ex-roker en begeleidt nu anderen bij het stoppen. “Ik heb zelf een hele weg afgelegd voordat ik rookvrij werd. Die overtuiging dat het uiteindelijk lukt, helpt veel mensen om vol te houden.”

Het verhaal achter de duizendste stopper

Achter deze mijlpaal schuilt ook een persoonlijk verhaal. De duizendste deelnemer is Pieter Pietersma uit Heerenveen, die besloot te stoppen vanwege een fietstocht van zeven weken door de Alpen. “Bergop fietsen werd steeds lastiger en ik wist: als ik deze reis wil maken, moet ik stoppen met roken,” vertelt hij.

Eerder probeerde Pieter twee keer te stoppen zonder hulpmiddelen, maar dat hield hij niet vol. “Nu krijg ik begeleiding en praktische tips. Ik weet beter wat mijn gewoontes zijn en wat ik kan doen op moeilijke momenten. Dat geeft vertrouwen. Het gaat makkelijker dan ik had verwacht.”

Begeleiding die blijft

Binnen IGOR worden deelnemers stap voor stap begeleid bij het doorbreken van vaste patronen en het omgaan met moeilijke momenten. De ondersteuning stopt niet na één traject. Omdat in Friesland lange tijd te weinig stoppen-met-rokencoaches beschikbaar waren, zijn binnen IGOR nieuwe coaches opgeleid. Zij blijven ook na afloop van het programma actief, waardoor de zorg structureel is geborgd.

“Je doet het zelf, maar niet alleen,” zegt Henri Veldman. “Rookvrij en fitter worden geeft ruimte voor een vrijer leven. Als mensen eenmaal ervaren wat het hen oplevert, ontstaat er vaak een omslag die blijft.”

Met IGOR laten GGD Fryslân en de deelnemers zien dat stoppen met roken mogelijk is, ook als je al jarenlang rookt of eerder bent teruggevallen. De begeleiding is gratis en beschikbaar voor alle inwoners van Friesland.

De rookvrije generatie vraagt tijd, aandacht en doorzettingsvermogen. Maar het begint met mensen die vandaag besluiten: ik wil rookvrij worden.

